ORHUS JE NEPORAŽEN U GOSTIMA OVE SEZONE: Odenze dominira na svom terenu

MEČ između Odensea i Orhusa u 5. kolu danske Superlige igra se danas od 19 časova.

Foto: Profimedia

Domaćini su u dobroj formi na svom terenu – dobili su obe domaće utakmice ove sezone, i to sa puno golova (GG&4+). U oba meča su postigli po 3 gola i vodili na poluvremenu. Očigledno je da Odense startuje agresivno kod kuće i ima snažan napad.

Gosti su tek u prošlom kolu zabeležili prvu pobedu, i to impresivnu – 3:2 protiv šampiona FK Kopenhagena na njihovom terenu. Orhus je neporažen u gostima ove sezone, a u mečevima protiv Randersa i Kopenhagena su vodili na poluvremenu.

Obe ekipe igraju otvoreno, vole da napadaju i često postižu golove u prvom poluvremenu. S obzirom na formu i statistiku, očekuje se meč pun šansi, gde bi obe ekipe mogle da daju gol, a ukupan broj golova bi mogao da pređe 2,5.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 2,03)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA