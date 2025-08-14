NAPAD MU JE JAČA STRANA: Raspucani domaćin je postigao 14 golova na četiri ovosezonske utakmice!
RAZIGRANI Utreht će ugostiti Servet na "Galgenvardu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope (20.00).
Sjajno izgleda Utreht na startu nove sezone i njegovi rezultati to pokazuju, odigrao je četiri utakmice u svim takmičenjima, upisao isto toliko pobeda, a ono što je posebno impresivno je što je postigao čak 14 golova na tim mečevima.
Prvo je bio ubedljiv protiv Šerifa u drugom kolu kvalifikacija, slavio je ukupnim rezultatom 7:2 (3:1, 4:1), nakon toga je dominirao protiv Serveta u Švajcarskoj (3:1), dok je domaće prvenstvo započeo trijumfom nad Heraklesom (4:0).
Menadžer Ron Jans je očigledno odlično posložio svoju ekipu na pripremama, orni su dočekali start kampanje i velike pohvale dobija širom holandskih medija za nastupe Utrehta.
Što se tiče Evrope, večerašnji domaćin nikada nije beležio preterano zapažene rezultate u njoj, najveći uspesi su mu grupne faze UEFA kupa 2005. odnosno Lige Evrope 2011. godine i pokušaće da ove sezone bar ponove taj uspeh.
Sa druge strane, Servet se nalazi u katastrofalnoj formi na početku sezone. Dobre nastupe na pripremama nije uspeo da prebaci na takmičarski deo kampanje i već sada se nalazi u velikom problemu.
Jedini trijumf ostvario je protiv Plzenja u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona (1:0), ali tu prednost nije uspeo sačuvati u revanšu i eliminsan je nakon slabog nastupa pred svojim navijačima (1:3).
Posebno lože tim iz Ženeve izgleda u domaćoj Superligi, nakon uvodna tri kola ima samo jedan osvojen bod i predzadnja je na tabeli švajcarskog prvenstva.
Najveći problem gostiju je veoma loša defanzivna igra, primili su čak 14 golova na pet odigranih mečeva ove sezone i ne piše im se dobro na "Galgenvardu".
