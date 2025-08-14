PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Pre sedam dana u Beogradu, Partizan nije zaslužio da izgubi dva gola razlike, ali to što igra sa izuzetno mladim timom ga je sustilo, iako je za pohvalu što Blagojević gura veliki broj mladih igrača i pruža im šansu, iskustvo je nešto što se ne može naučiti, već mora steći i to smo videli proteklog četvrtka na "JNA".
Hibernijan je slavio 2:0, a da nije bio bolji tim na terenu, ipak u ključnim momentima je znao kako da reaguje i to je ono što je donelo prevagu. Najbitniji trenutak desio se sredinom prvog poluvremena kada je Vukotić promašio čistu gol šansu, traljavo je zahvatio loptu kada je šutirao i otvorila se kontra za Hibse u kojoj je Vukašin Đurđević nepsretno reagovao, povukao protivničkog igrača iako je imao žuti karton i sudija Faruđa ga je momentalno poslao na ranije tuširanje.
Možda mu je Maltežanin mogao oprostiti faul jer je kontakt bio slab, ali odlučio je da ga kazni i tim potezom je rešio utakmicu.
Škoti su ubrzo poveli preko Bojla, a isti igrač je početkom drugog dela igre bio precizan sa bele tačke nakon krajnje sumnjinovog dosuđenog jedanesterca koji Faruđa originalno nije ni sudio, ali ga je poziv Krisa Kavane iz VAR sobe "prinudio" da to učini.
Večeras je pred "crno-belima" veoma težak zadatak, neki bi rekli i nemoguć, sigurno bukmejkeri koji kvotu na prolaz gostiju prebacuju i preko 9, ali ovaj tim ima nešto posebno u sebi i nikako ga ne treba otpisivati.
Da je spreman za borbu videli smo za vikend, sedam postignutih golova protiv Napretka jasna su bila poruka "parnog valjka" da se nije predao i dolazi na "Ister roudu" da ozbiljno namuči ili potencijalno čak i izbaci favorizovane Hibse.
Ono što takođe treba napomenuti je to da je Partizan ove sezone oba puta slavio u revanšima, bio je bolji od AEK-a i Olekandrije (2:1, 4:0), što nam govori da Blagojević zna da "pročita" svoje rivale i treba očekivati dobro pripremljenog srpskog velikana na večerašnjem susretu.
Mi verujemo u "crno-bele", kvotu na dvojku vredi probati, a za najhrabrije predlažemo i prolaz Partizana.
Podsetimo, pobednik ovog dvomeča će u plej-ofu igrati sa gubitnikom duela AEK Larnke i Legije gde je na "poluvremenu" velikih 4:1 za Kiprane.
