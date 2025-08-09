GOLEADA U RUSIJI: "Crveno-zeleni" su postigli po dva pogotka na svakom meču ove sezone, a davanje golova nije strani pojam ni "armejcima"

JEDAN od najvećih derbija ruskog fudbala igra se danas u Sankt Petersburgu gde Zenit dočekuje CSKA. Početak meča zakazan je za 17 časova po srednjeevropskom vremenu, a očekuje se pravi spektakl na "Gazprom areni", u atmosferi koja već tradicionalno prati ove duele.

Foto: Profimedia

Što se tiče domaćina iz Moskve, oni nisu mnogo menjali tim preko leta, ali su napravili veliku rokadu na klupi. Tim je napustio Marko Nikolić koji je podigao CSKA, vratio ga u vrh, osvoji Kup Rusije, ali je dobio primamljivu ponudu iz Grčke gde je preuzeo atinski AEK.

Njegovo mesto zauzeo je švajcarski stručnjak Fabio Selestini, on je prošle sezone osvojio duplu krunu sa Bazelom pokazavši da se radi o odličnom menadžeru, a njegov mandat u Rusiji nije mogao bolje počiti jer je već osvojio jedan trofej.

U Superkupu su Armejci bili bolji od Krasnodara (1:0) i u klubu se nadaju da je to samo početak uspešnog perioda kojeg će imati sa Selestinijem na čelu.

Što se tiče prvenstva, CSKA je takođe osvojio pet bodova na uvodna tri meča, ne idealno, ali je barem neporažen. Remizirao je sa Ahmatom bez golova i Zenitom u velikom derbiju prošlog kola (1:1), a između tih mečeva je bio bolji od Ahmata iz Groznog (2:1).

Sa druge strane, Rubin je mnoge iznenadio odličnim igrama na startu prvenstva, sakupio je sedam bodova u uvodna tri kola uz gol-razliku 6:3 i zauzima četvrto mesto na tabeli.

Doduše, savladao je Ahmat i Soči koji niu osvojili nijedan bod do sada, ali je takođe remizirao sa Zenitom (2:2) što pokazuje da ovako dobar start kampanje "crveno-zelenih" nije slučajan.

Ono što vredi istaći je to da su današnji rivali uspešno startovali u Kupu Rusije, Rubin je savladao Orenburg (2:0), dok je CSKA trijumfovao u gradskom derbiju sa Lokomotivom (2:1).

Danas se opredeljujemo za golove, gosti su napadački raspoloženi i postili su po dva gola na svakom ovosezonskom meču i CSKA koji je tresao pet puta mrežu na minula tri susreta u svim takmičenjima će znati kako na to da odgovori.

