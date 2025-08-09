JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i mečeva na kojima će se mreže "sigurno" tresti
U odličnom smo ritmu dočekali vikend.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
3+ TIKET ZA SUBOTU
13.00 Skovde - Ljungskile UG 3+ (1.45)
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU14.00 Nome Kalju U21 - Talin UG 3+ (1.23)
15.00 KTP - Kups UG 3+ (1.55)
20.45 Gent - Rojal union UG 3+ (1.75)
Ukupna kvota: 4.84
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati
