JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i mečeva na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

09. 08. 2025. u 08:00

U odličnom smo ritmu dočekali vikend.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета и мечева на којима ће се мреже сигурно трести

Foto Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

3+ TIKET ZA SUBOTU

13.00 Skovde - Ljungskile UG 3+ (1.45)

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

14.00 Nome Kalju U21 - Talin UG 3+ (1.23)
15.00 KTP - Kups UG 3+ (1.55)
20.45 Gent - Rojal union UG 3+ (1.75)

 Ukupna kvota: 4.84

