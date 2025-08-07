BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Četvrtak
18.30 AEK Larnaka - Legija X (3,40)
19.00 Silkeborg - Jagjelonja X (3,35)
20.00 Panatinaikos - Šahtjor Donjeck X (3,55)
Ukupna kvota: 40,43
