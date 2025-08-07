ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
19.00 Heken - Bran |2+ (2,30)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
20.00 AZ Alkmar - Vaduc |2+ (1,75)
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Ukupna kvota: 4,02
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 08. 2025. u 07:10
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
07. 08. 2025. u 06:45 >> 00:26
ZVEZDA SE NEĆE ZALETATI U POLjSKOJ: Milojević ima plan za rušenje Leha!
06. 08. 2025. u 07:00
ULOŽENI NOVAC SE MORA ISPLATITI: Morinjo više nema pravo na grešku!
06. 08. 2025. u 07:30
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
"DELIJE" U POLjSKOJ: Policija i van stadiona imala "posla" pred Leh Poznanj - Crvena zvezda! (VIDEO)
Leh Poznanj i Crvena zvezda igraju danas prvi meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a vi ste mogli uživo da tokom čitavog dana pratite i šta se u Poljskoj dešava vezano za "delije", jer su navijači Zvezde i domaćeg Leha bili u centru pažnje evropske tifo-javnosti.
06. 08. 2025. u 19:35 >> 19:35
TRAMP BLOKIRA MILIJARDE DOLARA JEDNIM POTEZOM? Iz osvete radi nešto što će šokirati naciju
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država prilično su iznenadile tamošnje ljubitelje sporta. Ali i mnoge širom sveta.
06. 08. 2025. u 13:25
Komentari (0)