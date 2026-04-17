Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

17. 04. 2026. u 11:48

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

Foto: Kiyoshi Takahase Segundo / Panthermedia / Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Lil - LANS 3:0

Pariz - MONAKO 4:1

Parma - NAPOLI 1:1

MILAN - Udineze 0:3

GALATASARAJ - Kodžaeli 1:1

Bulonj - LE MAN 0:0

Frozinone - PALERMO 1:1

ZENIT - KRASNODAR 1:1

Notingem - ASTON VILA 1:1

OLIMPIJAKOS - AEK 0:1

NAREDNI MEČEVI

petak

LANS - Tuluz 1 1.60

LE MAN - Klermon 1 1.75

subota

NAPOLI - Lacio 1 1.67

G‘birligi - GALATASARAJ 2 1.40

PALERMO - Ćezena 1 1.62

nedelja

MONAKO - Okser 1 1.58

KRASNODAR - Baltika 1 1.65

Dinamo Mah. - ZENIT 2 1.55

Verona - MILAN 2 1.65

ASTON VILA - Sanderlend 1 1.63

Panatinaikos - OLIMPIJAKOS 2 2.15

