Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

23. 11. 2025. u 09:20

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

Foto: Profimedia

Nedelja

15.00 Maritimo - Penafiel 1 (1,50)

18.00 Sonderjil - Mitdtjiland 1-2I&1-2II (2,70)

19.15 Fredrikštad - Viking 2 (1,63)

20.45 Lil - Pariz 1 1-2I&1-2II (2,70)

Ukupna kvota: 17,82

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi

RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi