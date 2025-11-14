SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ENGLESKA LIGA 1
BARNSLI - NORTEMPTON GG
Na poslednjih šest međusobnih duela Barnslija i Nortemptona, golovi su postizani na obe strane.
ŠKOTSKI ŠAMPIONAT
REIT - ERDRI 0-2
Na 15 od poslednjih 16 dvoboja mreže se nisu tresle više od dvaput.
ŠPANIJA 2
HIHON - EIBAR 0-2
Na minulih pet okršaja postizana su najviše dva pogotka.
ALMERIJA - KADIZ GG
Na osam uzastopnih utakmica oba tima su postizala najmanje po gol.
KORDOBA - DEPORTIVO 0-2
Na proteklih devet međusobnih mečeva nisu viđena više od dva pogotka.
SARAGOSA - UESKA 2-3
Na poslednjih sedam „sudara“ postiza su dva ili tri gola.
