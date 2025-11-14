Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

14. 11. 2025. u 08:00

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

Foto Profimedia

ENGLESKA LIGA 1

BARNSLI - NORTEMPTON GG

Na poslednjih šest međusobnih duela Barnslija i Nortemptona, golovi su postizani na obe strane.

ŠKOTSKI ŠAMPIONAT

REIT - ERDRI 0-2

Na 15 od poslednjih 16 dvoboja mreže se nisu tresle više od dvaput.

ŠPANIJA 2

HIHON - EIBAR 0-2

Na minulih pet okršaja postizana su najviše dva pogotka.

ALMERIJA - KADIZ GG

Na osam uzastopnih utakmica oba tima su postizala najmanje po gol.

KORDOBA - DEPORTIVO 0-2

Na proteklih devet međusobnih mečeva nisu viđena više od dva pogotka.

SARAGOSA - UESKA 2-3

Na poslednjih sedam „sudara“ postiza su dva ili tri gola.

