IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
PORTO - BENFIKA 0:0
SPORTING - BRAGA 1:1
Bajern - DORTMUND 2:1
ROMA - Inter 0:1
PSŽ - Strazbur 3:3
LIVERPUL - Mančester j. 1:2
St. Truden - ANDERLEHT 2:2
Slovacko - SPARTA 0:0
Brondbi - ORHUS 3:3
Ujpešt - FERENCVAROŠ 1:1
PAKŠ - Debrecin 1:1
NAREDNI MEČEVI
petak
Šarlroa - ANDERLEHT 2 2.30
ORHUS - Nordsjeland 1 1.85
subota
DORTMUND - Keln 1 1.50
Diožđer - PAKŠ 2 1.93
Brest - PSŽ 2 1.50
Brentford - LIVERPUL 2 1.70
BENFIKA - Arouka 1 1.20
nedelja
Tondela - SPORTING 2 1.30
FERENCVAROŠ - Zalaegerseg 1 1.28
SPARTA - Bohemijans 1 1.25
Sasuolo - ROMA 2 1.90
BRAGA - Kasa Pija 1 1.42
ponedeljak
Moreirense - PORTO 2 1.35
