Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

24. 10. 2025. u 13:10

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

PORTO - BENFIKA 0:0

SPORTING - BRAGA 1:1

Bajern - DORTMUND 2:1

ROMA - Inter 0:1

PSŽ - Strazbur 3:3

LIVERPUL - Mančester j. 1:2

St. Truden - ANDERLEHT 2:2

Slovacko - SPARTA 0:0

Brondbi - ORHUS 3:3

Ujpešt - FERENCVAROŠ 1:1

PAKŠ - Debrecin 1:1

NAREDNI MEČEVI

petak

Šarlroa - ANDERLEHT 2 2.30

ORHUS - Nordsjeland 1 1.85

subota

DORTMUND - Keln 1 1.50

Diožđer - PAKŠ 2 1.93

Brest - PSŽ 2 1.50

Brentford - LIVERPUL 2 1.70

BENFIKA - Arouka 1 1.20

nedelja

Tondela - SPORTING 2 1.30

FERENCVAROŠ - Zalaegerseg 1 1.28

SPARTA - Bohemijans 1 1.25

Sasuolo - ROMA 2 1.90

BRAGA - Kasa Pija 1 1.42

ponedeljak

Moreirense - PORTO 2 1.35

