MADRIĐANI SE VRAĆAJU NA PRVO MESTO: Real opravdava ulogu favorita na "Koloseumu"

ČETA Ćabija Alonsa gostuje Hetafeu u predgrađu Madrida na "Koloseumu" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon jučerašnje neizvesne pobede Barselone nad Hetafeom, situacija na tabeli se ponovo promenila i sada su Katalonci ti koji su na čelu sa bodom prednosti, ali i odigranim mečem više od Reala.

Na Madriđanima je da odgovore najvećem rivalu pobedom u komšiluku, a dodatni motiv im daje to što se iduće nedelje na "Santijago Bernabeu" igra prvi ovosoezonski "El Klasiko" koji sigurno žele da dočekaju sa vodeće pozicije.

Kako igraju gosti ove sezone to ne bi trebao biti problem, lagano su se prilagodili fudbalskoj filozofiji Ćabija Alonsa, upisali su sedam pobeda na osam odigranih utakmica, a vredi napomenuti da im je Hetafe redovna mušterija pošto su ga pobedili sedam puta zaredom.

Domaćini znaju da su večeras veliki autajsderi, fokusiraće se na odbranu svog gola pošto im je napad veoma slab ove godine (samo devet postignutih golova), ali mi prednost dajemo Realu koji je u naletu i očekujemo da se u stilu vrati na teren posle reprezentativne pauze.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,45)

