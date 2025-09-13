ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
15.00 Kaljari – Parma 1 (2,20)
16.00 Fulam – Lids 1 (1,98)
16.00 Vest Bromvič – Derbi 1 (1,78)
16.30 Estoril – Avs 1 (1,87)
Ukupna kvota: 14,50
