MILOŠ STANIMIROVIĆ: Nema spasa za fenjeraša

17. 01. 2026. u 09:40

* Menadžer iz Atine tipuje parove najkvalitetnije lige Grčke

PANSERAIKOS – KIFISIJA 2

Larisa – Aris X2

PAOK – OFI X2

AEK – Panatinaikos X-1

PANETOLIKOS – LEVADIJAKOS 2

Volos – Atromitos 2-3

Sa samo pet bodova, koliko je osvojio u dosadašnjem prvenstvu, Panseraikos je zakovan za dno tabele. U klubu se ništa ne dešava što bi moglo da nagovesti oporavak fenjeraša, koji dugu seriju od deset poraza nije u stanju da prekine protiv Kifisije, iako će igrati na svom terenu.

Dvojku bih izdvojio još i u duelu Panetolikosa sa Levadijakosom, jedinim timom koji je u ovom delu sezone uspeo da veže tri trijumfa. Moj favorit sa početka sezone mogao bi dodatno da se okuraži sada kada je učvrstio četvrto mesto.

