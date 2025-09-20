Tip Asova

ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Čerkasi prekida „rasprodaju“

Žarko Urošević

20. 09. 2025. u 09:15

* Bivši fudbaler Zorje, tipuje šampionat Ukrajine

Kolos – Veres 1

ŽITOMIR – KUDRIVKA 1

Poltava – Metalist 2

ČERKASI – RUH 1

Epicentar – Krivbas 2-3

Obolon – Karpati 2

Dinamo K. - Oleksandrija 1

Šahtjor – Zorja 1

Žitomir je prošlu sezonu završio u vrhu tabele. Uspeo je da se domogne i evro-scene, na kojoj nije imao [ta da traži u duelu sa Fiorentinom. Neuspesi su se nastavili i u prvenstvu u kome Žitomir ima tri poraza i dve pobede. Okršaj sa Kudrivkom, prilika je da se domaćin ponovo vrati na pobednički kolosek.

Gazda Čerkasija vodi lanac marketa u Ukrajini, maher je za sve vrste poslova u trgovini. Sigurno će naći način kako da njegov tim prekine rasprodaju bodova koja traje vać dva kola mogao da zaustavi.

