DEJAN STANKOVIĆ: Stojanović čuva Altah
* Trener u Austriji, tipuje parove najkvalitetnije lige
MOJ TIP
subota,
BV Linc – Rid X
Salcburg – LASK 1X
nedelja,
ALTAH – GAK 1
Austrija – Hartberg X2
Volfsberger – Rapid 2
Altah ima najboljeg golmana u ligi. Dejan Stojanović je to zvanje opravdao i poslednjom posetom Beču i utakmicom sa Rapidom, kada je odbranio penala u 90 minutu i svoj tim spasio poraza. Čudi me da ga neko od austrijskih velikana već nije angažovao. Na drgom kraju terena, očekujem od napadača domaćina da svoj posao odrade kako treba i daju gol ili dva.
Trener Austrije Stefan Helm dospeo je na „led“ kiksom na terenu LASKA. Izgubio je podršku svojih igrača, što će mu mnogo otežati posao protiv Hartberga.
