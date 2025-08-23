Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: Stojanović čuva Altah

Žarko Urošević

23. 08. 2025. u 10:20

* Trener u Austriji, tipuje parove najkvalitetnije lige

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Стојановић чува Алтах

Profimedia

MOJ TIP

subota, 

BV Linc – Rid X

Salcburg – LASK 1X

nedelja, 

ALTAH – GAK 1

Austrija – Hartberg X2

Volfsberger – Rapid 2

Altah ima najboljeg golmana u ligi. Dejan Stojanović je to zvanje opravdao i poslednjom posetom Beču i utakmicom sa Rapidom, kada je odbranio penala u 90 minutu i svoj tim spasio poraza. Čudi me da ga neko od austrijskih velikana već nije angažovao. Na drgom kraju terena, očekujem od napadača domaćina da svoj posao odrade kako treba i daju gol ili dva.

Trener Austrije Stefan Helm dospeo je na „led“ kiksom na terenu LASKA. Izgubio je podršku svojih igrača, što će mu mnogo otežati posao protiv Hartberga.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu