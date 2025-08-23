DEJAN STANKOVIĆ: Stojanović čuva Altah

* Trener u Austriji, tipuje parove najkvalitetnije lige

Profimedia

MOJ TIP

subota,

BV Linc – Rid X

Salcburg – LASK 1X

nedelja,

ALTAH – GAK 1

Austrija – Hartberg X2

Volfsberger – Rapid 2

Altah ima najboljeg golmana u ligi. Dejan Stojanović je to zvanje opravdao i poslednjom posetom Beču i utakmicom sa Rapidom, kada je odbranio penala u 90 minutu i svoj tim spasio poraza. Čudi me da ga neko od austrijskih velikana već nije angažovao. Na drgom kraju terena, očekujem od napadača domaćina da svoj posao odrade kako treba i daju gol ili dva.

Trener Austrije Stefan Helm dospeo je na „led“ kiksom na terenu LASKA. Izgubio je podršku svojih igrača, što će mu mnogo otežati posao protiv Hartberga.