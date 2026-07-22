NAUČNIK KOJI VOLI DA BUDE LEKAR NA SELU: Dr Marko Dinčić živi i radi na relaciji Surdulica - Beograd
MISLIO je da će život posvetiti nauci. Karijera je bila pred njim te 2020. godine kada je, tada asistent na Medicinskom fakultetu, a danas docent na katedri patofizilogije doc. dr Marko Dinčić doneo odluku koja mu je promenila život.
Usred kovida vratio se sa suprugom u rodnu Surdulicu sa idejom da u vreme pandemije volontira sa kolegama u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti. Bez dinara nadoknade radio je danonoćno i bio bitku za ljudske živote.
Pandemija je prošla, a on je, nakon upornog žongliranja između naučnog rada na fakultetu i rada sa pacijentima odabrao da živi na relaciji Surdulica-Beograd i uz podršku porodice uspeva da se usavršava i pomaže ljudima.
- Angažovan sam jednu trećinu radnog vremena u vranjskom Zdravstvenom centru, gde kolege imaju veliki broj pacijenata iz okruga. Bez reči sam prihvatio da obavljam volonterske preventivne preglede pacijenata u udaljenim, uglavnom planinskim seoskim ambulantama - priča ovaj mladi lekar.
Pomažite svom narodu
DOKTOR Dinčić ne krije da je poput mnogih kolega razmišljao možda i o odlasku u inostranstvu, ali, kako kaže, "na kraju ipak, život je taj koji ti pokaže gde ti je mesto". Dodaje da se ne kaje ni zbog čega i da bi voleo da pacijent u Surdulici ili Vranju ima isti medicinski tretman kao u Beogradu i apeluje na kolege da probaju da nakon studiranja znanje vrate u mesta gde su rođeni i gde žive njihovi najbliži, a ne da ga iznose iz zemlje.
Naglašava da je činjenica da mnogima nisu dostupni lekari, specijalisti naročito. Kaže da kada se kao kardiolog pojavi u tim sredinama pacijenti ne kriju radost što im se pružila prilika da čuju kako kažu "doktora stručnjaka", mada često i samo dobra reč i savet pomognu.
Podrška
SPECIJALIZACIJA je ostala u senci rođenja ćerkice Justine, a dve godine kasnije rađa se Nektarija. Moja supruga Milena je moj najveći oslonac, neko ko podržava moju potrebu da se stalno usavršavam kako bih pomagao ljudima - kaže dr Dinčić.
- Ispunjava me taj rad i razgovor sa jednostavnim ljudima. Moram da priznam da sam primetio da neminovno život u tim sredinama pogoduje ljudima, mnogo su zdraviji i imaju duži vek življenja od stanovništva u gradskim sredinama. Svakako da te ambulante nisu prigodne za uslovno rečeno ozbiljnije lečenje, ali jesu trijaža, tako da se po potrebi pacijenti zbrinjavaju u vranjskom Zdravstvenom centru - objašnjava dr Dinčić i sa ponosom nabraja sela koje je obišao sa kolegama iz Vranja - Vlase, Trebešinje, Barelić.
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