Politika

OPŠTI HAOS MEĐU BLOKADERIMA Antonela Riha: Nebojša Zelenović je luzer (VIDEO)

В. Н.

22. 07. 2026. u 09:34

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ANTONELA Riha stala u odbranu četiri blokadera koji su ušli u REM-a.

ОПШТИ ХАОС МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА Антонела Риха: Небојша Зеленовић је лузер (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Ovi koji ih napadaju imaju LUZERSKI STAV! Tako ne mogu ništa da urade osim da sede na X-u i da tvituju. Prozivaju ih da su profiteri, bilo je takvih uvreda čak i od strane političara poput Zelenovića i to je bilo strašno. Nije fer, nije korektno, ljudi su tek krenuli u neke korake, a vi ih šutirate s leđa. To prosto nije korektno - izjavila je Riha.

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