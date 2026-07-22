OPŠTI HAOS MEĐU BLOKADERIMA Antonela Riha: Nebojša Zelenović je luzer (VIDEO)

ANTONELA Riha stala u odbranu četiri blokadera koji su ušli u REM-a.

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- Ovi koji ih napadaju imaju LUZERSKI STAV! Tako ne mogu ništa da urade osim da sede na X-u i da tvituju. Prozivaju ih da su profiteri, bilo je takvih uvreda čak i od strane političara poput Zelenovića i to je bilo strašno. Nije fer, nije korektno, ljudi su tek krenuli u neke korake, a vi ih šutirate s leđa. To prosto nije korektno - izjavila je Riha.

OPŠTI HAOS MEĐU BLOKADERIMA: "VREĐAJU I ŠUTIRAJU LJUDE U LEĐA!"



Antonela Riha stala u odbranu četiri blokadera koji su ušli u REM-a pa prošli kroz toplog zeca od strane svojih blokadera:



"Ovi koji ih napadaju imaju LUZERSKI STAV! Tako ne mogu ništa da urade osim da sede na X-u… pic.twitter.com/1HGC0jkTat — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) July 21, 2026