PRELOMNI TRENUTAK ZA NIS: OFAC licenca osigurava stabilnost i sigurno snabdevanje gorivom

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da bi produžetak operativne licence NIS-u od američkog OFAC-a omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum kako bi se prevazišla situacija za smanjenim uvozom zbog logističkih izazova do kojih dolazi zbog prirodnih uslova, visokih cena i uvoznih troškova.

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- Ako NIS-u ne bude produžena licenca, snabdevanje će zavisiti od državnih rezervi, jer je uvoz znatno otežan, vodostaj Dunava je jako nizak, potrošnja je na piku. Licenca bi osigurala da rafinerija radi na maksimumu, da redovno snabdeva naše tržište, ali je važna i za širu regionalnu sigurnost snabdevanja u uslovima poremećaja koji utiču i na druge zemlje - rekla je Đedović Handanović.

Redovan rad rafinerije ključ za stabilnost tržišta

Ministarka je razgovarala sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata i izjavila da je otežan uvoz derivata i da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu, kao i da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona.

Konstatovano je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte kao i kotacija na Mediteranu, saopšteno je iz Ministarsrva rudarstva i energetike.

Sezonski rast i dodatni pritisak zbog rasta cena na berzama

Đedović Handanović je naglasila da je do sada realizovano samo oko 25 odsto planiranog uvoza naftnih derivata u julu.

Ona je objasnila da je zbog niskog vodostaja Dunava otežan uvoz, jer barže mogu da prevezu samo 30 do 40 odsto ukupnog kapaciteta.

- U toj situaciji se realizuje transport kamionima ili železnicom, ali to nije dovoljno da bi se uvezle sve planirane količine, skuplje je i utiče na cene koje su već izuzetno visoke - rekla je Đedović Handanović.

Ukazala je da je to situacija u kojoj se jasno vidi da je rafinerija u Pančevu ključna za redovnu snabdevenost naftnim derivatima.

- Povećana je potražnja na tržištu, kao i uvek u ovom periodu godine, ali osim prirodno sezonskog rasta postoji i dodatni pritisak u veleprodaji zbog stalnog rasta cena na tržištu. Na ovaj rast utiču pre svega globalni sukobi, zbog čega je država intervenisala smanjenjem akciza za 20 odsto, da bismo stabilizovali tržište - rekla je Đedović Handanović.

Zalihe duplirane, ali redovan rad menja sve

Tema razgovora bile su i rezerve naftnih derivata.

Đedović Handanović je navela da su zbog povećane potražnje i otežanog uvoza, zalihe naftnih kompanija koje su i veleprodavci značajno smanjene.

- Državne rezerve dizela su 269.000 tona, a dodatne količine su u dolasku. Bez obzira na naše zalihe koje su duplirane u poslednje tri godine i koje nastavljamo da uvećavamo, one su rezervno rešenje, koje ćemo koristiti u nuždi kao što već jesmo prethodno, ali je redovan rad rafinerije ključan da bismo održali stabilnost na tržištu - navela je Đedović Handanović.