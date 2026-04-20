Bitka za radna mesta: Predstavnici NSZ i Južnobačkog okruga posetili Vrbas
DIREKTOR Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Milan Bosnić i načelnik Južnobačkog okruga Milan Novaković, sa prvim čovekom Vrbasa Milanom Glušcem posetili su dve ovdašnje kompanije koje posluju u prehrambenoj i metalskoj industriji, a cilj je bilo upoznavanje sa njihovim potrebama za radnom snagom.
- Od oktobra prošle godine posećujemo preduzeća širom Srbije da bismo saznali sa kakvim se izazovima susreću i kako NSZ, Republička privredna komora i lokalna samouprava mogu da im pomognu pri obezbeđivanju dovoljnog broja radnika sa adekvatnim znanjima i kvalifikacijama - istakao je Bosnić, navodeći da su prekvalifikacije i obuke jedan od načina za prevazilaženje problema nedostatka stručnog kadra.
Kaže, svrha svake posete privrednicima jeste i očuvanje sigurnosti radnih mesta, ali i blagovremeno reagovanje u turbulentnim vremenima, da se ljudima koji ostaju bez posla ponude nove prilike za rad...
- Imamo povoljan geostrateški položaj za dobro poslovanje i privredni razvoj, a time i za otvaranje novih radnih mesta. Nalazimo se u neposrednoj blizini evropskog puta E-75 i na trasi brze pruge od Beograda do Budimpešte, a bićemo i deo brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine". Očekujemo i rekonstrukciju koloseka ka Somboru. Sve nas to još više približava granicama sa Mađarskom i Hrvatskom, a kad se, putem od Bačkog Brega do Srpske Crnje, povežu Bačka i Banat, ni Rumunija nam neće biti daleko - zaključio je predsednik Opštine Vrbas Milan Glušac.
