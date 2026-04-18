Najava Vojske Srbije: Od sutra petodnevne vežbe u Istočnoj Srbiji
VELIKO GRADIŠTE – Od 19. do 23. aprila, u rejonu Velikog Gradišta, Golupca, Donjeg Milanovca, Tekije, Kladova, Brze Palanke, Negotina i prostora prema državnoj granici sa Rumunijom, pripadnici Vojske Srbije realizovaće aktivnosti manjeg obima bez upotrebe artificija.
Ove aktivnosti izvodiće se u periodu od 7 do 20 sati. Svi učesnici biće odeveni u uniforme Vojske Srbije i koristiće terenska motorna vozila i dronove.
Zablistala školska biblioteka: Još 500 naslova za paraćinske gimnazijalce (FOTO)
18. 04. 2026. u 17:33
Akcija za Hanu iz Mokrina: Kikindski srednjoškolci ponovo iskazali humanost (Foto)
17. 04. 2026. u 20:57
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
