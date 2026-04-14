Srbija

Humanitarni vaskršnji bazar u Sremskim Karlovcima: Podrška "Klubu mladih"

Slobodan Bajić

14. 04. 2026. u 12:15

U četvrtak, 16. aprila u 16 časova, u Sremskim Karlovcima će biti održan Humanitarni vaskršnji bazar sa kog će sva prikupljena sredstva biti donirana za podršku radu Kluba mladih u tom mestu.

Хуманитарни васкршњи базар у Сремским Карловцима: Подршка Клубу младих

Plakat

Posetioci će imati priliku da kupovinom vaskršnjih jaja i kreativnih radova podrže humanitarnu akciju, a predmet prodaje su radovi učenika Osnovne škole „23. oktobar", kao i radovi članova udruženja građana „Vera, ljubav, nada".

Humanitarni događaj, kao i prateće radionice, realizuju se uz podršku Kulturnog centra „Novi Sad" i Mreže kulturnih stanica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Srbija

0 0

Politika
Tenis
Fudbal
