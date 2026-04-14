Humanitarni vaskršnji bazar u Sremskim Karlovcima: Podrška "Klubu mladih"

U četvrtak, 16. aprila u 16 časova, u Sremskim Karlovcima će biti održan Humanitarni vaskršnji bazar sa kog će sva prikupljena sredstva biti donirana za podršku radu Kluba mladih u tom mestu.

Plakat

Posetioci će imati priliku da kupovinom vaskršnjih jaja i kreativnih radova podrže humanitarnu akciju, a predmet prodaje su radovi učenika Osnovne škole „23. oktobar", kao i radovi članova udruženja građana „Vera, ljubav, nada".

Humanitarni događaj, kao i prateće radionice, realizuju se uz podršku Kulturnog centra „Novi Sad" i Mreže kulturnih stanica.