PLIVANJE ZA ČASNI KRST U MIONICI: Na tri lokacije 88 plivača
U Mionici, za Časni krst, na tri lokacije – u Selu Mionica, Banji Vrujci i Gornjem Lajkovcu, nadmetalo se 88 plivača. U Selu Mionica prvi je do Časnog krsta doplivao Đorđe Đurić (14), u Banji Vrujci Stefan Vuković (15) iz Šapca, a u Gornjem Lajkovcu David Mladenović.
Za Časni krst u Selu Mionica takmičilo se 28, u Banji Vrujci 45, a u Gornjem Lajkovcu, 15 plivača.
