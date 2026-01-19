Srbija

VLADIMIRU ČASNI KRST: Na Gradskom jezeru u Vršcu bilo 37 plivača, a pogružilo se preko 200 Vrščana

Jelena Baljak

19. 01. 2026. u 17:09

Iako je radni dan, na Gradskom jezeru u Vršcu se i za ovo Bogojavljenje okupilo više od hiljadu Vrščana, koji su došli da bodre 37 hrabrih plivača.

ВЛАДИМИРУ ЧАСНИ КРСТ: На Градском језеру у Вршцу било 37 пливача, а погружило се преко 200 Вршчана

Foto: J.J.Baljak

Do Časnog krsta prvi je doplivao Vladimir Sekulić (22), kom je ovo bilo drugo učešće, dok je najstariji učesnik ponovo bio 71-godišnji Svetislav Stojanović.

Ovom viteškom nadmetanju, 14. po redu, prethodila je sveta liturgija u Sabornoj crkvi, iz koje je litija sa svim učesnicima, predvođena sveštenicima i konjanicima u narodnoj nošnji, peške stigla do dva kilometra udaljenog jezera.

Foto: J.J.Baljak

 

Za Vršac je, inače, specifično to što se na bogojavljensko jutro, u 6 ujutru, organizuje i masovno pogruženje.

Uz blagoslov mitropolita banatskog Nikanora, tada u hladnu jezersku vodu po tri puta uranjaju i izranjaju čitave porodice, pa čak i deca od tri i četiri godine.

Jutros ih je bilo najviše do sada – oko 200.

