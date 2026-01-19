VLADIMIRU ČASNI KRST: Na Gradskom jezeru u Vršcu bilo 37 plivača, a pogružilo se preko 200 Vrščana
Iako je radni dan, na Gradskom jezeru u Vršcu se i za ovo Bogojavljenje okupilo više od hiljadu Vrščana, koji su došli da bodre 37 hrabrih plivača.
Do Časnog krsta prvi je doplivao Vladimir Sekulić (22), kom je ovo bilo drugo učešće, dok je najstariji učesnik ponovo bio 71-godišnji Svetislav Stojanović.
Ovom viteškom nadmetanju, 14. po redu, prethodila je sveta liturgija u Sabornoj crkvi, iz koje je litija sa svim učesnicima, predvođena sveštenicima i konjanicima u narodnoj nošnji, peške stigla do dva kilometra udaljenog jezera.
Za Vršac je, inače, specifično to što se na bogojavljensko jutro, u 6 ujutru, organizuje i masovno pogruženje.
Uz blagoslov mitropolita banatskog Nikanora, tada u hladnu jezersku vodu po tri puta uranjaju i izranjaju čitave porodice, pa čak i deca od tri i četiri godine.
Jutros ih je bilo najviše do sada – oko 200.
