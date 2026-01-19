Srbija

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

19. 01. 2026. u 17:43

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

Fot: privatna arhiva

Na predlog Eparhijskog saveta, prvi put je ukinuta višegodišnja praksa javne licitacije za kupanje krsta u dvorištu Sabornog hrama Sveta Trojica u Vranju. Umesto nadmetanja u sumama novca, omogućeno je svim zainteresovanim građanima da se prijave za učešće uz jedinstven iznos priloga od 20.000 dinara.

Ova promena naišla je na veliki odziv, pa je tako ove godine čak 28 Vranjanaca zajedno učestvovalo u ovom svečanom činu.

Plivalo se i u drugim krajevima Pčinjskog okruga. Aleksandar Spirić iz sela Klenike kod Bujanovca, pobednik je u plivanju za časni krst u reci Pčinji nedaleko od Manastira Prohor Pčinjski, gde je za časni krst plivalo oko 40 vernika iz Bujanovca, Vranja i okoline.

U Bosilegradu uslovi nisu dozvolili baš plivanje, ali su najhrabriji ušli u ledenu reku i simbolično okupali krst, a društvo su im pravili i trubači.

Na gradskom bazenu Vladičinom Hanu do časnog krsta prvi je doplivao Veselin Gašić.

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

19. 01. 2026. u 17:42

