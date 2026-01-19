POZIV ZA MLADE GLUMCE : Audicija Teatra Dečjeg kulturnog centra u Novom Sadu
U Kulturnom centru Novog Sada (Katolička porta 5), Teatar Dečjeg kulturnog centra, u subotu, 24. januara, od 11 do 13 časova, organizuje audicije za rad na dve nove pozorišne predstave namenjene deci i mladima, „Zašto moram da odrastem?“ i „Koju igru igraš?“.
- Audicije su deo umetničko-pedagoškog procesa u kojem se kroz pozorišni rad istražuju teme odrastanja, identiteta, odnosa sa vršnjacima i sveta igre kao važnog prostora komunikacije i samopoznavanja- kažu u DKCNS.
Predstava „Zašto moram da odrastem?“, namenjena deci uzrasta od osam godina, bavi se osećajem ranog suočavanja sa odgovornostima, promenama i pitanjima koja se javljaju u trenutku kada igra postepeno ustupa mesto pravilima sveta odraslih. Kroz scensku igru, pokret i kolektivno stvaranje, deca će imati prostor da izraze svoje strahove, radosti i nedoumice vezane za odrastanje.
Predstava „Zašto moram da odrastem?“, namenjena mladima od 14 godina, staviće fokus na vršnjačko nasilje u sajber prostoru i načine na koje se ono prenosi u stvarnost. Polazišna tačka dramskih radionica biće gubitak jasne granice između virtuelnog i realnog prostora, kao i posledice koje takva nejasna granica ostavlja na odnose među mladima, bezbednost i lični integritet. Kroz pozorišni proces istraživaće se uloge žrtve, posmatrača i učesnika, kao i odgovornost pojedinca u digitalnoj komunikaciji.
Učešće u audicijama ne zahteva prethodno glumačko iskustvo. Proces rada osmišljen je kao prostor učenja, istraživanja i zajedničkog stvaranja, uz stručno vođenje dramskih pedagoga i umetnika okupljenih oko Teatra DKCNS i Centra za pozorišna istraživanja.
