UGLJEŠA MRDIĆ OTKRIO: Na sednici izneto dosta kritika na rad Dolovac i Nenadića

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu Uglješa Mrdić izjavio je da je na današnjoj sednici pored toga što nisu usvojeni izveštaji rada Vrhovnog, ranije Republičkog javnog tužilaštva, izneto dosta kritika na rad vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića.

Mrdić je za Tanjug precizirao da su tema sednice bili izveštaji o radu Vrhovnog javnog tužilaštva za 2020, 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu i dodao da je na početku sednice bilo 14 članova i zamenika članova, dok je na glasanju bilo 11, od kojih 10 iz vladajuće koalicije i Branko Pavlović iz poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda".

- Glasali smo 11 prema nula, 11 glasova za to da Odbor za pravosuđe ne usvoji izveštaje o radu državnog tužilaštva za svih pet godina. Glasali smo za svaki izveštaj pojedinačno i naše mišljenje uputili Narodnoj skupštini Srbije da ne prihvati ove izveštaje - rekao je Mrdić i dodao da će on biti izvestilac na sednici Skupštine Srbije.

Mrdić je naveo i da je na sednici izneto dosta kritika na rad Zagorke Dolovac i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, te da je nekoliko poslanika konstatovalo da je deo tužilaštva "otet" od države Srbije, a govorili su i da neki srpski tužioci rade po stranom nalogu.

- Na sednicu se nije udostojila da dođe Zagorka Dolovac, poslala je troje svojih saradnika, javnih tužilaca. Mi smo očekivali njen dolazak. Tim nedolaskom je pokazala i jednu vrstu nepoštovanja prema zakonodavnoj vlasti, svima nama, Narodnoj skupštini Republike Srbije - ocenio je on.

Komentarišući njen nedolazak, Mrdić je rekao da su na sednici svakako govorili o dobrim i lošim stranama izveštaja, kao i da je većina odbornika konstatovalo da izveštaji nisu dobro napravljeni i izneli brojne zamerke na izveštaje za svih pet godina, što je na kraju rezultiralo glasanjem.

- Svi narodni poslanici iz vladajuće koalicije kada su govorili, čak i Branko Pavlović iz opozicije, izneli su objektivne, argumentovane kritike na rad tužilaštva, što samim tim potvrđuje da je naš zadatak narodnih poslanika da se jasno borimo za istinu i pravdu, da ukažemo na neregularnosti svih institucija, a naročito za onu instituciju gde smo i nadležni o tome da govorimo, o tužilaštvu - rekao je Mrdić.

