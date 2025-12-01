PRIVREMENA IZMENA AUTOBUSKE LINIJE 6 JAVNOG PREVOZA U NOVOM SADU : Radovi u Vršačkoj ulici
AUTOBUSKA linija broj 6, Javnog prevoza u Novom Sadu, koja saobraća na liniji Podbara- Centar- Adice, privremeno će, u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, biti izmenjena od utorka, 2. decembra, zbog radova u Vršačkoj ulici.
Tako će u smeru Podbara- Centar-Adice, autobusi na raskrsnici Futoške ulice i Bulevara Evrope, skretati levo na Bulevar Evrope i saobraćati do kružnog toka, na kome će desnim skretanjem ulaziti na Bulevar patrijarha Pavla i produžavati do raskrsnice sa Vršačkom i Ulicom Feješ Klare, skretaće levo u Ulicu Feješ Klare i dalje nastavljati redovnom trasom.
U smeru Adice-Centar -Podbara, autobusi će na raskrsnici Ulice Feješ Klare sa Bulevarom patrijarha Pavla, skretati desno na Bulevar patrijarha Pavla i saobraćati do kružnog toka, skretaće levo na Bulevar Evrope i produžavati do raskrsnice sa Futoškom ulicom, gde će skretati desno i dalje nastavljati redovnom trasom.
Na izmenjenom delu trase koristiće se autobuska stajališta drugih linija.
