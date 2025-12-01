SNIMAJU PRESTUPNIKE: Video - nadzor na divljim deponijama
Opštine Bajina Bašta potpisala je ugovor o primopredaji opreme sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine zarad efikasnijeg upravljanja otpadom, a ovaj posao podrazumeva i postavljanje video – nadzora na divljim deponijama.
- Tokom avgusta započet je projekat čišćenja divljih deponija, koji je realizovan uz podršku ministarstva i aktivnu koordinaciju opštine. U okviru ovog projekta očišćeno je 15 lokacija na kojima je godinama nepropisno odlagan otpad, što predstavlja značajan pomak u smanjenju rizika po zdravlje ljudi i očuvanje prirodnih resursa – rečeno je u Opštini Bajina Bašta.
Na šest lokacija, gde je to bilo tehnički izvodljivo, ugrađen je sistem video -nadzora. Ovaj vid kontrole omogućiće brže reagovanje u slučaju ponovnog odlaganja otpada na očišćenim divljim deponijama.
- Za postavku video-nadzora izabrane su lokacije na kojima se ponavljalo odlaganje otpada, iako su čišćene u više navrata. Očekujemo da će uz podršku ministarstva i angažovanje opštine ovaj sistem značajno smanjiti broj novih divljih deponija - rekla je Jelena Aleksić, stručni saradnik za zaštitu životne sredine.
