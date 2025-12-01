ZAVIČAJU POMAŽE RASEJANJE: Opština Lopare na Majevici bije bitku protiv "bele kuge"

RETKE su, posebno male sredine, po oceni mnogih upućenih, koje su, kao Lopare, na Majevici, uspeli da, koliko god je bilo moguće, zastave „curenje“ stanovništa, procesa koji traje decenijama.

foto V Mitrić

A, za tako nešto potrebno je očigledno dosta rada, truda i zalaganja, pre svega lokalne vlasti na koju ljudi, najčešće, gledaju kao ključnu, jer im je najdostpunija za kontakt.Lopare su, po saradnji sa rasejanjem, u samom vrhu, ne samo u RS i BiH.To je mnoge ljude zaustavilo da ne idu iz zavičaja, a neke ne i vratilo na Majevicu da žive, rade i uživaju od plodova svoga rada na pradedovskim ognjištima.

- Mere takozvane populacione politike sprovodimo, najintenzivnije, minulih osam godina - kaže dr Rado Savić, načelnik opštine, koji je, kao mlad lekar koji je zavrđio Medicinski fakultet u Beogradu, odlučio da se trajno veža za „zavičajnu pupčanu vrcpu“, mada je, zahvaljući porodici, mogao da bira gde da živi i radi u zemlji ili inostranstvu.

- Za tih osam godina korisnici prava podneli su 534 zahtjeva, a isplaćeno im je 260.200 KM.

U ovoj godni Savić je bilo je 28 zahteva za isplatu naknada za novorođenčad i dva za vantelesnu oplodnju.Za te blagodeti im je isplaćeno 31 hiljadu konvertibilnih maraka.

- Podstičemo porodice u kojima je, tokom godine, rođeno jedno ili više dece, kao i bračne parove koji ne mogu prirodnim putem da ostvare potomstvo, pa im se pruža podrška u postupku veštačke oplodnje -priča dr Savić. -Porodice novorođene đece ostvaruju pravo na isplatu u iznosima od 1.000 KM za samohranog roditelja.

Hiljadu konvertibilnih maraka ide u porodice gde u oba roditelja nezaposlena, a 500 KM oko je jedan od njih bez posla. Ako roditelji rade, sledi i, 20O KM.Iz lokalne kase se izdvaja 1000 KM za bračne parove koji se za potomstvo bore kroz veštačku oplodnju.Uslov je samo da imaju prebivalište u toj opštini.

- U Novoj godini čem da povećamo sve te iznose, koliko budemo mogli, jer zavičaj želi potomstvo kao nasušnu potreba - poručuje dr Savić.