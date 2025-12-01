Srbija

ZAVIČAJU POMAŽE RASEJANJE: Opština Lopare na Majevici bije bitku protiv "bele kuge"

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

01. 12. 2025. u 06:49

RETKE su, posebno male sredine, po oceni mnogih upućenih, koje su, kao Lopare, na Majevici, uspeli da, koliko god je bilo moguće, zastave „curenje“ stanovništa, procesa koji traje decenijama.

ЗАВИЧАЈУ ПОМАЖЕ РАСЕЈАЊЕ: Општина Лопаре на Мајевици бије битку против беле куге

foto V Mitrić

A, za tako nešto potrebno je očigledno dosta rada, truda i zalaganja, pre svega lokalne vlasti na koju ljudi, najčešće, gledaju kao ključnu, jer im je najdostpunija za kontakt.Lopare su, po saradnji sa rasejanjem, u samom vrhu, ne samo u RS i BiH.To je mnoge ljude zaustavilo da ne idu iz zavičaja, a neke ne i vratilo na Majevicu da žive, rade i uživaju od plodova svoga rada na pradedovskim ognjištima.

- Mere takozvane populacione politike sprovodimo, najintenzivnije, minulih osam godina - kaže dr Rado Savić, načelnik opštine, koji je, kao mlad lekar koji je zavrđio Medicinski fakultet u Beogradu, odlučio da se trajno veža za „zavičajnu pupčanu vrcpu“, mada je, zahvaljući porodici, mogao da bira gde da živi i radi u zemlji ili inostranstvu.

- Za tih osam godina korisnici prava podneli su 534 zahtjeva, a isplaćeno im je 260.200 KM.

U ovoj godni Savić je bilo je 28 zahteva za isplatu naknada za novorođenčad i dva za vantelesnu oplodnju.Za te blagodeti im je isplaćeno 31 hiljadu konvertibilnih maraka.

- Podstičemo porodice u kojima je, tokom godine, rođeno jedno ili više dece, kao i bračne parove koji ne mogu prirodnim putem da ostvare potomstvo, pa im se pruža podrška u postupku veštačke oplodnje -priča dr Savić. -Porodice novorođene đece ostvaruju pravo na isplatu u iznosima od 1.000 KM za samohranog roditelja.

Hiljadu konvertibilnih maraka ide u porodice gde u oba roditelja nezaposlena, a 500 KM oko je jedan od njih bez posla. Ako roditelji rade, sledi i, 20O KM.Iz lokalne kase se izdvaja 1000 KM za bračne parove koji se za potomstvo bore kroz veštačku oplodnju.Uslov je samo da imaju prebivalište u toj opštini.

- U Novoj godini čem da povećamo sve te iznose, koliko budemo mogli, jer zavičaj želi potomstvo kao nasušnu potreba - poručuje dr Savić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
Srbija

0 0

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat

PREDSTAVNICI Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Omladinskog saveza udruženja OPENS, u okviru projekta Prestonica mladih, u Zrenjaninu su održali radni sastanak sa gradonačelnikom Simom Salapurom i njegovim timom, kao i info sesiju o procesu prijavljivanja na aktuelni konkurs za titulu.

01. 12. 2025. u 21:32

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja
Srbija

0 0

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja

U DOMU kulture "Studenica", u rudarskoj varošici Ušće, u Ibarskoj klisuri nadomak Kraljeva, Deveti susreti veterana folklora okupili su ukupno 10 ansambala iz zemlje i iz inostranstva. U skladu sa višegodišnjom, uspešnom saradnjom kraljevačkih i trebinjskih čuvara narodne tradicije, i ovog puta publici se predstavio i ansambl nacionalnih igara "Jovan Dučić" iz Trebinja...

01. 12. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu