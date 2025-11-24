MAJA GOJKOVIĆ POSETILA OPŠTINU SEČANJ U BANATU: „Neuzina“ izuzetno važan projekat za unapređenje sistema navodnjavanja u Vojvodini

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković i direktor JVP „Vode Vojvodine“ Igor Kolaković obišli su danas radove na izgradnji dvonamenskog sistema „Neuzina“ u opštini Sečanj.

Pres služba Pokrajinske vlade

Za prenamenu kanala Neuzina iz pokrajinskog budžeta je izdvojeno skoro 190 miliona dinara, čime će biti omogućeno navodnjavanje oko 750 hektara okolnog poljoprivrenog zemljišta, navedeno je u saopštenju.

U prvoj fazi koja je u toku biće uređeno oko 14 kilometara kanalske mreže, a radovi u vrednosti od 57 miliona dinara finansiraju se preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Maja Gojković je istakla značaj prenamane sistema za odvodnjavanje u dvonamenske, koji se koriste i za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

- Cilj je da se ovakvim sistemima pokriju Srem, Banat i Bačka, odnosno da se širom Vojvodine obezbedi poljoprivrednicima da u sušnim periodima imaju mogućnost da navodnjavaju njive i time smanje brigu za useve -, rekla je ona i dodala da su iz tekuće budžetske rezerve opredeljena sredstva u iznosu od 132 miliona dinara za drugu fazu radova na sistemu „Neuzina“, kako bi taj projekat bio što pre završen.

Prema rečima Igora Kolakovića, u drugoj fazi je predviđena izgradnja objekata, odnosno dve crpne stanice, propusta i tri ustave.

Projektom je planirano da se dvonamenski sistem „Neuzina“ puni vodom iz kanala Hidrosistema DTD „Banatska Palanka – Novi Bečej“ putem nove crpne stanice.

Kolaković je istakao da je u protekle tri godine sa Pokrajinskom vladom i resornim sekretarijatom realizovan projekat prenamene sistema za odvodnjavanje u dvonamenske sisteme kako bi se omogućilo što više potencijalnih površina za navodnjavanje. On je dodao da je do sada uloženo oko 3,5 milijardi dinara u pedesetak takvih sistema koji će omogućiti navodnjavanje dodatnih 80.000 hektara u celoj Vojvodini.







