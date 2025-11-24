MAJA GOJKOVIĆ POSETILA OPŠTINU SEČANJ U BANATU: „Neuzina“ izuzetno važan projekat za unapređenje sistema navodnjavanja u Vojvodini
PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković i direktor JVP „Vode Vojvodine“ Igor Kolaković obišli su danas radove na izgradnji dvonamenskog sistema „Neuzina“ u opštini Sečanj.
Za prenamenu kanala Neuzina iz pokrajinskog budžeta je izdvojeno skoro 190 miliona dinara, čime će biti omogućeno navodnjavanje oko 750 hektara okolnog poljoprivrenog zemljišta, navedeno je u saopštenju.
U prvoj fazi koja je u toku biće uređeno oko 14 kilometara kanalske mreže, a radovi u vrednosti od 57 miliona dinara finansiraju se preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Maja Gojković je istakla značaj prenamane sistema za odvodnjavanje u dvonamenske, koji se koriste i za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
- Cilj je da se ovakvim sistemima pokriju Srem, Banat i Bačka, odnosno da se širom Vojvodine obezbedi poljoprivrednicima da u sušnim periodima imaju mogućnost da navodnjavaju njive i time smanje brigu za useve -, rekla je ona i dodala da su iz tekuće budžetske rezerve opredeljena sredstva u iznosu od 132 miliona dinara za drugu fazu radova na sistemu „Neuzina“, kako bi taj projekat bio što pre završen.
Prema rečima Igora Kolakovića, u drugoj fazi je predviđena izgradnja objekata, odnosno dve crpne stanice, propusta i tri ustave.
Projektom je planirano da se dvonamenski sistem „Neuzina“ puni vodom iz kanala Hidrosistema DTD „Banatska Palanka – Novi Bečej“ putem nove crpne stanice.
Kolaković je istakao da je u protekle tri godine sa Pokrajinskom vladom i resornim sekretarijatom realizovan projekat prenamene sistema za odvodnjavanje u dvonamenske sisteme kako bi se omogućilo što više potencijalnih površina za navodnjavanje. On je dodao da je do sada uloženo oko 3,5 milijardi dinara u pedesetak takvih sistema koji će omogućiti navodnjavanje dodatnih 80.000 hektara u celoj Vojvodini.
