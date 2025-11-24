TURISTIČKA PONUDA IZ 10 ZEMALJA : Međunarodni sajam turizma u Novom Sadu od 27. do 29. novembra
NA „56. međunarodnom sajmu turizma“, koji će biti održan od 27. do 29. novembra, na 6.000 metara kvadratnih izložbenog prostora Novosadskog sajma, predstaviće se 250 učesnika iz 10 zemalja.
To su u današnjem razgovoru sa novinarima potvrdili Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Dejan Veselinov, direktor Asocijacije turističke industrije Srbije i čelnici turističke organizacije Vojvodine i Novog Sada, Jasmina Beljan Iskrin i Branislav Knežević, dok se video porukom obratio Zoran Ljutkov, ministar kulture i turizma Republike Severne Makedonije, koja je „zemlja partner“ ovogodišnje manifestacije.
- Posetioce, za koje je ulaz na sajam turizma slobodan, zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, očekuju sadržajni nastupi, sajamski popusti, aranžmani za zimovanja i letovanja, informacije o lovnom i ribolovnom, seoskom, omladinskom turizmu, gastro i vinska ponuda, stručni skupovi. Agencije, organizacije, institucije, turoperateri, hotelji, banje… predstaviće smeštajne kapacitete, manifestacije, turističke destinacije, kao i ponude za doček Nove godine- potvrdio je Cvetković.
Po rečima Nenada Ivaniševića, pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, na štandu resornog sekratarijata posebni gosti biće učenici vojvođanskih srednjih škola i fakulteta za uslužne delatnosti u oblasti turizma.
- Cilj je da što veći broj građana poseti „56. međunarodni sajam turizma“, a takođe naši gosti biće organizacije koje nose epiet „Najbolje iz Vojvodine“, kao i vinari sa Fruškogorja- rekao je Ivanišević.
Ukusi Vojvodine
U okviru sajma turizma biće održan i 35. po redu Zbor turističkih radnika Srbije, Konferencija Turističke prizme, „Turizam naš nasušni“ i Sajam zapošljavanja.
- Poseban segment posvećen je novoj manifestaciji , „Vojvođanska berza ukusa“, gde će domaći proizvođači predstaviti šarenu ponudu autentičnih proizvoda, od raznih špecija i đakonija, pa sve do vina i rukotvorina starih zanata- kaže Cvetković.
