ZAVRŠAVA SE SPOMEN-KAPELA: Kraljevčani nastavljaju uređenje „Groblja streljanih 1941.“
Nakon što je lane postavljena ograda, angažovana čuvarska služba i zamenjen imobilijar, Kraljevčani nastavljaju sa uređenjem „Groblja streljanih“ posvećenog nevinim civilima streljanim oktobra 1941., kako bi ovaj kompleks dobio tretman kakav zaslužuje i postao mesto sećanja i poštovanja prema žrtvama fašističkog zločina.
Tako je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja na Javnom konkursu, na osnovu projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, nedavno izdvojilo osam miliona dinara za obnovu i završetak spomen-kapele čija je izgradnja započela 2013., ali se sa mrtve tačke, nije pomerila još od 2016. godine.
- Predviđeno je da se u ovoj fazi projekta za koju su sredstva obezbeđena, uz popravke oštećenja koja zahtevaju ozbiljne intervencije, obave svi radovi dovoljni da se objekat konačno stavi u funkciju. Preosostaće još da se uradi oslikavanje unutrašnjosti i gornjeg dela kapele – kaže Goran Kužić, arhitekta-konzervtor.
Memorijlni kompleks „Groblja streljanih 1941.”, poznatog arhitekte Spasoja Krunića i njegovog kolege Dragutina Kovačevića, utvrđen je za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja Republike Srbije. Posle višegodišnjeg nemara, tokom minule decenije bilo je nekoliko ambicioznih inicijativa da se konačno uredi i dobije ambijentalni izgled kakav zaslužuje. Završetkom spomen-kapele biće napravljen veliki korak prema tom cilju.
