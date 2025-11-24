JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE: Na konkursu izabrani najbolji studenti Vlasotinca
Na ovogodišnji konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada iz vlasotinačkog budžeta nagrađen je 21 najbolji student, iznosom od po 30.000 dinara, dok pet prijava nije ispunjavalo propisane kriterijume.
Nagrađenima su, nakon što su sprovedene sve proceduralne radnje, uručena rešenja o dodeli novčanih sredstava i tom prilikom je naglašeno da Vlasotince ima uspešne mlade ljude koji su ponos i nada ovog mesta.
Predsednik opštine Bratislav Petrović je istakao da je ove godine u odnosu na ranije, zbog uslova u kojima su se školovali, stiglo manje prijava budućih visokoškolaca, iako se čekalo da budu završena akademska godina, pa da konkurs bude raspisan.
