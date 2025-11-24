Srbija

JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE: Na konkursu izabrani najbolji studenti Vlasotinca

Игор Митић
Igor Mitić

24. 11. 2025. u 12:20

Na ovogodišnji konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada iz vlasotinačkog budžeta nagrađen je 21 najbolji student, iznosom od po 30.000 dinara, dok pet prijava nije ispunjavalo propisane kriterijume.

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ: На конкурсу изабрани најбољи студенти Власотинца

foto: OU Vlasotince

Nagrađenima su, nakon što su sprovedene sve proceduralne radnje, uručena rešenja o dodeli novčanih sredstava i tom prilikom je naglašeno da Vlasotince ima uspešne mlade ljude koji su ponos i nada ovog mesta.

Predsednik opštine Bratislav Petrović je istakao da je ove godine u odnosu na ranije, zbog uslova u kojima su se školovali, stiglo manje prijava budućih visokoškolaca, iako se čekalo da budu završena akademska godina, pa da konkurs bude raspisan.

