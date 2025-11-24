TATJANA JOVIČIĆ VRATILA PRELO U KORENITU: Svetkovina kao u stara dobra vremena

SELO Korenita, čija je granica sa još tri(Runjani, Grnčara i Donje Nedeljice, odvajkada u znaku krsta, obožena pre više od sedam godina Manastirom Tronošom, srednjevekovnom zadužbinom Nemanjića, podizano ljubavlju meštana i prijatelja, vratila je na najlepši način drevni običaj -prela.

foto V Mitrić

I kao nekad zamirisali su, za veliko prelo u središtu sela, vruće krofne, salnjaci „kao duša“, pite od bundeve i sira, savijene i pečene po receptu njihovih staramajki, razni kolači, sitniji i krupniji, taze hlebovi iz furuna.A, tu su pršute, čvarci, pihtije, kobasice, slanina, sir, kajmak, ajvar, ljute i „meke“ paprike, kao i rakije „mučenice“ i vina.

A, vredne meštanke su, kao njihove bake i prabake i majke, ištrikane čarape, poluvere, džempere i šalove od čiste vune kao heklana miljea.I sve uz pesmu, igru, prijatne razgovore o porodici, selu, zavičaju, Srbiji.

-Manifestacija „Prelo u Koreniti“ održana je u ovom lepom, pitomom i velikom selom u Jadru nastala je i traje, Bogu hvala, kako bi se oživeo duh starih vremena -kaže gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, koja je bila domaćica tog svetkovanja.Ovako se oživljava duh starog srpskog sela, koji nas je kao narod održao kroz vekove, ali i čuvaju naši običaji, tradicija i narodno stvaralaštvo od zaborava“. Prela u selima u ranijim godinama su bila centralni događaj gde su se žene i devojke okupljale u kućama da predu vunu, da se druže i razgovaraju, a po završetku tog posla pridruživali bi im se i muškarci koji su radili druge poslove poput krunjenja kukuruza uz muziku, igranja mice i prstena, popularnih igara koje su skoro zaboravljene. Ovde imamo priliku da i te igre vidim.

I kako je svetkovina tekla, tako su se širili mirisi najlepših domaćih jela, dela ovdašnjih meštanki, starih i mladih, udruženih da udovolje i one sa najvećim prohtevima za dobar zalogaj.

– Ovo je mnogo više od manifestacije, to je naš zavet da ne zaboravimo ko smo jer srce Srbije kuca u njenim selima i ljudima koji u njima žive -kazala je gradonačelnica, ističući da je to razlog više da lokalna vlast uz zdušnu pomoć države, Zato mi, nastavu podršku ljudima na selu kroz različite subvencije za poljoprivredu, razvoj ženskog preduzetništva na selu, lokalne mere poput kupovine kuće sa okućnicom na seoskom području, ili subvencije za kupovinu poljoprivrednih mašina.

Selo, u svakom smislu, pokazuje vitalnost i živost, radujući se što su, za kratko vreme, dobili nova 24 kilometra asfaltnih puteba.Očekuju nove kilometra asfalta i proširenje vodovodne mreže.

Da prelo zaživi zaslužna je, ističu svi, Tatjana Jovičić, koja je sve to pokrenula, s ljubavlju, ali i znanjem i umećem, podržana i od sela, gradske vlasti na čelu sa gradonačelnicom i države.Za nju je, kako kaže, „ovo bogastvo i radost do neba, od Boga, jer se tako još bolje čuje i zna o nama, ali i naše duše čini lepšim, onakvim kakve su bile kod naših divnih predaka“.

Odbornica u gradskom parlamentu Slavica Gligorić Kolović je smatra da „ prelo u Koreniti predstavlja snagu zajedništva, odanost korenima i odlučnost da tradiciju koju baštinimo čuvamo kao nešto što nas najviše povezuje“.

Domaćine i goste uveselili su nastupu mešovite vrtićke grupe, dece uzrasta četiri, pet i šest godina iz Korenite i susednog Brezjaka, koji su zajedno sa predškolcima izveli „Jesenju sonatu“ kao i folklorni ansambl OŠ „Mika Mitrović“ iz Brezjaka i OŠ „14. oktobar“ iz Draginca, koji su deo KUD „Karadžić“ iz Loznice.Dušu su im razgalile igre iz Šumadije. „Dunjin prvi dan u školi“ pročitala je

Dunja Kolović, učenica drugog razreda pročitala je svoj rad „Dunjin prvi dan u školi“, koji je na konkursu „Dani dečije poezije i proze“ dobio treću nagradu za prozu.

Pesmu Dobrice Erića „Poziv na ljubav“ kazival je je Natalija Stevanović, učenica drugog škole u Koreniti.Predstavili su se frulaši - Korenićani Dule Lukić i Mišo Đurić.Narodna kola odsvirali su harmonikaši, braća Jovan i Filip Đurić.Pesma Biljane Stanojević „Običnim rečima rečeno“, koju je govorila meštanka Rada Matić bio je, zapravo, pozdrav do novog prela.Kao i nekada, u sali Doma kulture, usledila je igranka.