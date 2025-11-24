TRIBINA SNEŽANE RADOJIČIĆ U PARAĆINU: Putnica oko sveta biciklom sutra predstavlja svoje knjige
SPISATELjICA i svetska putnica Snežana Radojičić, koja od 2011. godine krstari svetom na svom biciklu i do sada je prešla više od sto hiljada kilometara na četiri kontinenta, a i nekoliko hiljada kilometara peške, predstaviće sutra u Paraćinu svoje knjige, a biće to i prilika za sve ljubitelje putovanja da im prenese svoja iskustva.
Među njenim najvećim biciklističkim podvizima je prelazak Himalaja, pustinje Gobi i čileanske Atakami pustinje, kao i devetomesečna vožnja peruanskim Andima na visini preko 4000 metara.
Svoj dvotočkaš okretala je i kroz Aljasku, a brojne teške deonice bila je prinuđena da savlada peške.
Radojičićeva je trenutno u Srbiji gde u pauzi putovanja piše dve nove knjige i organizuje putničke tribine u regionu.
Već početkom sledeće godine planira nove ekspedicije biciklom, budući da odlazi najpre u Australiju, a zatim na Novi Zeland.
Preporučujemo
OLUJNI VETAR I SNEŽNE PADAVINE: Prvo dvadeset stepeni pa minus! Šok za organizam
24. 11. 2025. u 16:14
MEDALjE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti
24. 11. 2025. u 15:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)