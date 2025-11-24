Srbija

TRIBINA SNEŽANE RADOJIČIĆ U PARAĆINU: Putnica oko sveta biciklom sutra predstavlja svoje knjige

Зорана Рашић
Zorana Rašić

24. 11. 2025. u 10:16

SPISATELjICA i svetska putnica Snežana Radojičić, koja od 2011. godine krstari svetom na svom biciklu i do sada je prešla više od sto hiljada kilometara na četiri kontinenta, a i nekoliko hiljada kilometara peške, predstaviće sutra u Paraćinu svoje knjige, a biće to i prilika za sve ljubitelje putovanja da im prenese svoja iskustva.

ТРИБИНА СНЕЖАНЕ РАДОЈИЧИЋ У ПАРАЋИНУ: Путница око света бициклом сутра представља своје књиге

Foto: Privatna arhiva

Među njenim najvećim biciklističkim podvizima je prelazak Himalaja, pustinje Gobi i čileanske Atakami pustinje, kao i devetomesečna vožnja peruanskim Andima na visini preko 4000 metara.

Svoj dvotočkaš okretala je i kroz Aljasku, a brojne teške deonice bila je prinuđena da savlada peške.

Radojičićeva je trenutno u Srbiji gde u pauzi putovanja piše dve nove knjige i organizuje putničke tribine u regionu.

Već početkom sledeće godine planira nove ekspedicije biciklom, budući da odlazi najpre u Australiju, a zatim na Novi Zeland.

