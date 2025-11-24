Srbija

O TAJNAMA VASIONE: Predavanje u Centru za kulturu Smederevo

Jelena Ilić

24. 11. 2025. u 09:49

Večeras, 24. novembra u 18 časova u Centru za kulturu Smederevo predavanje će održati dr Anđelka Kovačević, astronom, profesor na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, koja će govoriti o prvim otkrićima mašine u potrazi za tajnama vasione.

Foto: Profimedia

Doktor Kovačević je rukovodilac srpskog direktabilnog softverskog doprinosa Rubin opservatoriji a tokom predavanja  predstaviće prve rezultate i otkrića iz Vera C. Rubin opservatorije i pokazati kako rani snimci neba već otkrivaju nove asteroide, promenljive objekte i nagoveštavaju buduću sliku dinamičkog univerzuma koju će Rubin beležiti iz noći u noć.

