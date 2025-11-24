O TAJNAMA VASIONE: Predavanje u Centru za kulturu Smederevo
Večeras, 24. novembra u 18 časova u Centru za kulturu Smederevo predavanje će održati dr Anđelka Kovačević, astronom, profesor na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, koja će govoriti o prvim otkrićima mašine u potrazi za tajnama vasione.
Doktor Kovačević je rukovodilac srpskog direktabilnog softverskog doprinosa Rubin opservatoriji a tokom predavanja predstaviće prve rezultate i otkrića iz Vera C. Rubin opservatorije i pokazati kako rani snimci neba već otkrivaju nove asteroide, promenljive objekte i nagoveštavaju buduću sliku dinamičkog univerzuma koju će Rubin beležiti iz noći u noć.
Preporučujemo
PROTA OVEKOVEČIO ČUVENO SELO U RAĐEVINI: Kostajniku s ljubavlju
24. 11. 2025. u 08:42
"DVORIŠTANCE" ZA IGRU: Varošica Draginac dobila monerno igralište
24. 11. 2025. u 08:38
SVE JE SPREMNO: Grad Šabac dobro opremljen za zimske uslove
24. 11. 2025. u 08:37
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)