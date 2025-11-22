UČESTVUJE 689 TAKMIČARA IZ 20 ZEMALJA: Četvrti Open tekvondo Balkan kupa" u asportskoj hali u Futogu

ČLANICA Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved prisustvovala je svečanom otvoranju „IV Open tekvondo Balkan kupa“ u Sportskoj hali „Futog“ koji predstavlja jedno od najznačajnijih i najvećih takmičenja borilačkih sportova u regionu. Sportsko Udruženje realnog aikidoa „Futog“ i Tekvondo klub „Soko“ uz podršku Grada Novog Sada su organizatori takmičenja.

FOTO: Grad Novi Sad

-Čast mi je da otvarim najveći tekvondo događaj u regionu, sa 689 takmičara iz 20 zemalja, u kojem će se, uz tekvondo, promovisati i drugi borilački sportovi. Ovo je takmičenje koje slavi pristupačnost, disciplinu, fer-plej i vrednosti koje sport nosi u svom najčistijem obliku -rekla je Tatjana Medved. - Osim toga ovaj turnir nosi i snažan humanitarni karakter, kroz saradnju sa NURDOR fondacijom i podršku deci koja se leče od raka. Upravo ta spona, sportisti, borci, humanost i ljudskost, podiže ovu manifestaciju na nivo koji prevazilazi sport.



FOTO: Grad Novi Sad

Jer u sportu, kao i u životu, kako je istakla član Gradskog veća za sport i omladinu, pobeđuje se srcem, ne samo tehnikom, a tekvondo je mnogo više od tehnike.

- On je disciplina, samokontrola, hrabrost i poštovanje, upravo one vrednosti koje Novi Sad nosi kao Evropski grad sporta 2026. Posebno smo ponosni što se ovaj događaj održava upravo ovde, u okviru sportskog kompleksa Futog, koji simbolizuje snagu naše sportske zajednice i standarde koje Novi Sad postavlja kao Evropski grad sporta 2026 -kazala je Tatjana Medved. - Grad Novi Sad kontinuirano podržava razvoj sporta, jednaku dostupnost sporta za sve i organizaciju sportskih događaja koji podižu kvalitet našeg sporta i doprinose ugledu našeg grada i na međunarodnom nivou. To je naš sistem, naša politika i naša posvećenost, da sport bude stub zajednice, identitet grada i prostor u kojem svako može da raste.

Ovogodišnji turnir je zvanično klasifikovan kao prvi AETF ranking turnir čiji je cilj da podrži izvrsnost i omogući veću vidljivost sportista i sudija i podigne standarde kroz međunarodna takmičenja. Tokom tri dana, učesnici će se nadmetati u disciplinama forme, sparing borbi, specijalnim tehnikama i test snage, kojima prikazuju veštinu, fokus, disciplinu i vrhunski takmičarski duh.