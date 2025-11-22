UČESTVUJE 689 TAKMIČARA IZ 20 ZEMALJA: Četvrti Open tekvondo Balkan kupa" u asportskoj hali u Futogu
ČLANICA Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved prisustvovala je svečanom otvoranju „IV Open tekvondo Balkan kupa“ u Sportskoj hali „Futog“ koji predstavlja jedno od najznačajnijih i najvećih takmičenja borilačkih sportova u regionu. Sportsko Udruženje realnog aikidoa „Futog“ i Tekvondo klub „Soko“ uz podršku Grada Novog Sada su organizatori takmičenja.
-Čast mi je da otvarim najveći tekvondo događaj u regionu, sa 689 takmičara iz 20 zemalja, u kojem će se, uz tekvondo, promovisati i drugi borilački sportovi. Ovo je takmičenje koje slavi pristupačnost, disciplinu, fer-plej i vrednosti koje sport nosi u svom najčistijem obliku -rekla je Tatjana Medved. - Osim toga ovaj turnir nosi i snažan humanitarni karakter, kroz saradnju sa NURDOR fondacijom i podršku deci koja se leče od raka. Upravo ta spona, sportisti, borci, humanost i ljudskost, podiže ovu manifestaciju na nivo koji prevazilazi sport.
- On je disciplina, samokontrola, hrabrost i poštovanje, upravo one vrednosti koje Novi Sad nosi kao Evropski grad sporta 2026. Posebno smo ponosni što se ovaj događaj održava upravo ovde, u okviru sportskog kompleksa Futog, koji simbolizuje snagu naše sportske zajednice i standarde koje Novi Sad postavlja kao Evropski grad sporta 2026 -kazala je Tatjana Medved. - Grad Novi Sad kontinuirano podržava razvoj sporta, jednaku dostupnost sporta za sve i organizaciju sportskih događaja koji podižu kvalitet našeg sporta i doprinose ugledu našeg grada i na međunarodnom nivou. To je naš sistem, naša politika i naša posvećenost, da sport bude stub zajednice, identitet grada i prostor u kojem svako može da raste.
Ovogodišnji turnir je zvanično klasifikovan kao prvi AETF ranking turnir čiji je cilj da podrži izvrsnost i omogući veću vidljivost sportista i sudija i podigne standarde kroz međunarodna takmičenja. Tokom tri dana, učesnici će se nadmetati u disciplinama forme, sparing borbi, specijalnim tehnikama i test snage, kojima prikazuju veštinu, fokus, disciplinu i vrhunski takmičarski duh.
Preporučujemo
SNEG U NOVOM SADU: Zabelelo se na isti dan kao prošle godine
22. 11. 2025. u 15:23
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)