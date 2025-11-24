"DVORIŠTANCE" ZA IGRU: Varošica Draginac dobila monerno igralište
OSNOVNU školu "14. oktobar" u Dragincu, varoši koja je središte Gornjeg Jadra, koja je dobila ime po kraljici Dragi Mašin, posetila je gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, sa saradnicima, i državnim sekretarom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.
U Dragincu je završeno novo, bezbedno i moderno igralište vredno 5,9 miliona dinara, koje je već dobilo ime od dece – „Dvorištance“.To je samo još jedna blagodet koja je darovana đacima, zahvaljujući dobroj saradnji države i gradske vlasti u Loznici.Đaci su se obradovali novom igralištu, onakvom kakvo imaju njihovi vršnjaci u velikim gradovima.
- Hvala Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na podršci i zajedničkom radu, uz čiju pomoć Loznica nastavlja da ulaže u decu, porodice i svako naše naselje-rekla je Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice.
Preporučujemo
O TAJNAMA VASIONE: Predavanje u Centru za kulturu Smederevo
24. 11. 2025. u 09:49
PROTA OVEKOVEČIO ČUVENO SELO U RAĐEVINI: Kostajniku s ljubavlju
24. 11. 2025. u 08:42
SVE JE SPREMNO: Grad Šabac dobro opremljen za zimske uslove
24. 11. 2025. u 08:37
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)