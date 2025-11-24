Srbija

"DVORIŠTANCE" ZA IGRU: Varošica Draginac dobila monerno igralište

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

24. 11. 2025. u 08:38

OSNOVNU školu "14. oktobar" u Dragincu, varoši koja je središte Gornjeg Jadra, koja je dobila ime po kraljici Dragi Mašin, posetila je gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, sa saradnicima, i državnim sekretarom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

ДВОРИШТАНЦЕ ЗА ИГРУ: Варошица Драгинац добила монерно игралиште

foto V Mitrić

U Dragincu je završeno novo, bezbedno i moderno igralište vredno 5,9 miliona dinara, koje je već dobilo ime od dece – „Dvorištance“.To je samo još jedna blagodet koja je darovana đacima, zahvaljujući dobroj saradnji države i gradske vlasti u Loznici.Đaci su se obradovali novom igralištu, onakvom kakvo imaju njihovi vršnjaci u velikim gradovima.

- Hvala Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na podršci i zajedničkom radu, uz čiju pomoć Loznica nastavlja da ulaže u decu, porodice i svako naše naselje-rekla je Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROTA OVEKOVEČIO ČUVENO SELO U RAĐEVINI: Kostajniku s ljubavlju
Srbija

0 0

PROTA OVEKOVEČIO ČUVENO SELO U RAĐEVINI: Kostajniku s ljubavlju

IZ štampe je izašla obimna, bogatato opremljena i pažljivo spremljena knjiga, koja svedoči o čuvenom selu Kostajniku, u Rađevini, od najstarijih vremena do danas, čiji je autor ugledni ovdašnji protojerej stavrofor Aleksandar Đurđević, vrsni duhovnik, teolog, filozof, pisac i veliki zadužbinar rodu svome.

24. 11. 2025. u 08:42

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi