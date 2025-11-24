"DVORIŠTANCE" ZA IGRU: Varošica Draginac dobila monerno igralište

OSNOVNU školu "14. oktobar" u Dragincu, varoši koja je središte Gornjeg Jadra, koja je dobila ime po kraljici Dragi Mašin, posetila je gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, sa saradnicima, i državnim sekretarom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

foto V Mitrić

U Dragincu je završeno novo, bezbedno i moderno igralište vredno 5,9 miliona dinara, koje je već dobilo ime od dece – „Dvorištance“.To je samo još jedna blagodet koja je darovana đacima, zahvaljujući dobroj saradnji države i gradske vlasti u Loznici.Đaci su se obradovali novom igralištu, onakvom kakvo imaju njihovi vršnjaci u velikim gradovima.

- Hvala Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na podršci i zajedničkom radu, uz čiju pomoć Loznica nastavlja da ulaže u decu, porodice i svako naše naselje-rekla je Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice.