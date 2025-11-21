Srbija

IZLOŽBA O ZNAMENITIM JAGODINCIMA: Od 25. novembra u Internet centru Biblioteke u Jagodini

Зорана Рашић
Zorana Rašić

21. 11. 2025. u 11:54

NAKON Zavičajnog muzeja, zbog velikog interesovanja javnosti izložba „Tragovi u vremenu: jagodinski umetnici koji su obeležili drugu polovinu XX veka“ od utorka, 25. novembra će biti preseljena u Internet centar Narodne biblioteke u Jagodini.

ИЗЛОЖБА О ЗНАМЕНИТИМ ЈАГОДИНЦИМА: Од 25. новембра у Интернет центру Библиотеке у Јагодини

Foto: Fejsbuk/NB "Radislav Nikčević"

Ova izložba privukla je veliku pažnju tokom mesec dana predstavljanja u Muzeju, a svi koji je tada nisu pogledali imaće drugu šansu da to učine u najstarijoj ustanovi kulture u Pomoravskom okrugu, koja ulaže velike napore u očuvanje lokalne i nacionalne kulturne baštine.

Postavka sadrži „priču“ o  životu i stvaralaštvu najpoznatijih jagodinskih umetnika iz druge polovine 19. veka - pisaca, slikara, glumaca i radnika u kulturi.

Autori izložbe su Mihajlo Štetić, Vesna Crnković, Milun Vasić i Pavle Cvetković.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost
Srbija

0 0

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost

GOTOVO 200 stabala iz vetrozaštitnog pojasa u ataru Srbobrana oštećeno je prošlog meseca paljenjem strnjike i šikare pokraj puteva prema Mileševu i dvorcu Fantast, u susednoj bečejskoj opštini, a počinioci do danas nisu otkriveni. Nije pomoglo ni što je komunalni inspektor utvrdio da su se oba požara dogodila uz njive u vlasništvu i u zakupu poznatog poljoprivrednika...

21. 11. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno