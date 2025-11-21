IZLOŽBA O ZNAMENITIM JAGODINCIMA: Od 25. novembra u Internet centru Biblioteke u Jagodini
NAKON Zavičajnog muzeja, zbog velikog interesovanja javnosti izložba „Tragovi u vremenu: jagodinski umetnici koji su obeležili drugu polovinu XX veka“ od utorka, 25. novembra će biti preseljena u Internet centar Narodne biblioteke u Jagodini.
Ova izložba privukla je veliku pažnju tokom mesec dana predstavljanja u Muzeju, a svi koji je tada nisu pogledali imaće drugu šansu da to učine u najstarijoj ustanovi kulture u Pomoravskom okrugu, koja ulaže velike napore u očuvanje lokalne i nacionalne kulturne baštine.
Postavka sadrži „priču“ o životu i stvaralaštvu najpoznatijih jagodinskih umetnika iz druge polovine 19. veka - pisaca, slikara, glumaca i radnika u kulturi.
Autori izložbe su Mihajlo Štetić, Vesna Crnković, Milun Vasić i Pavle Cvetković.
