RADE ROD ZADUŽIO: Šapčani se odužuju dragom sugrađaninu

SPOMEN-PLOČA posvećena nastradalom pripadniku Vojske Jugoslavije i sugrađaninu Radu Ćiriću, koji je poginuo u sukobu sa NATO agresorom, u reonu karaule Liken, na planini Paštrik 1999. godine, otkrivena je danas ispred Doma u Kasarskim livadama u Šapcu.

V Mitrić

Spomen-ploču postavilo je Udruženje ,,Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni” uz podršku Grada Šapca.

- Otkrivanjem spomen-ploče posvećene nastradalom pripadniku Vojske Jugoslavije Radu Ćiriću, danas kao zajednica odužujemo još jedan dug prema ovom čoveku koji je svoj život dao za ovu zemlju. Odazivajući se na poziv svoje otadžbine, u martu 1998. godine, otišao je na odsluženje vojnog roka u Uroševac, AP Kosovo i Metohiju. Hrabro i časno ispunjavajući svoju vojničku dužnost na prostoru karaule Liken, na planini Paštrik, 15. aprila 1999. godine,

u borbi sa agresorom položio je svoj život", rekao je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić koji je zajedno sa članovima porodice Rada Ćirića i predsednikom šabačkog odbora Udruženja ,,Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni" Vladanom Rankovićem otkrio spomen-ploču.

,,Ova spomen-ploča koju smo postavili na Dom MZ Kasarske livade, večno će nas podsećati na njegovu mladost, hrabrost i čast. Svojim delom ostaće upisan u knjigu srpskih stradalnika, koji već vekovima stoje na braniku ove države. Kao nebeska straža čine nas još jačim i ponosnijim na svoje poreklo, veru i slobodarski duh koji u sebi nosimo. Današnji čin je mali simbol oduženja za sve što je učinio da bismo svi mi živeli u slobodi. Hvala za sve! Nismo i nećemo zaboraviti", poručio je gradonačelnik Pajić.

Predsednik šabačkog odbora Udruženja „Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni“ i Radov drug iz detinjstva, saborac, Vladan Ranković, istakao je da se ovim činom sećaju, tog doba i svih vojnika, koji su kao mladići krenuli da brane svoju zemlju, te da ova ploča ostaje kao zavet i primer budućim generacijama da sloboda ima svoju cenu, ali da hrabrost i prijateljstvo traju večno.

,,Rade bio jedan od omiljenih vojnika u svojoj četi, poštovan od svih saboraca i voljen zbog smirenosti, hrabrosti i nesebičnosti. Njegova smrt veoma teško je pala svima koji su sa njim delili parole, zasede i sve opasne trenutke. Njegova hrabrost i odanost ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih nas. Mladi, učite iz njegove žrtve-čuvajte, volite i branite svoju zemlju", ističe Ranković.

Rade Ćirić (1977-1999) rođen je i odrastao u naselju Kasarske livade. Školovao se u rodnom gradu, kada je kao student Više poljoprivredne škole dobio poziv za odsluženje vojnog roka. U martu 1998. godine, raspoređen je na Kosovo i Metohiju, najpre u Uroševac, potom Gnjilane, a nakon toga u Prištinu u 52. Izviđačko-diverzantsku četu Prištinskog korpusa. Godine 1998. upućen je na karaulu Liken, na Paštriku, u zonu odgovornosti Herojske 549. motorizovane brigade. Izvršavajući vojnu obavezu na ovom prostoru smrtno je nastradao u borbi sa agresorom.