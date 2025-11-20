OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
Usled obilnih padavina i vremenskih uslova pogodnih za eroziju zemljišta, ovih dana česte su pojave odrona kamenja i zemlje na Ibarskoj magistrali, na deonici od Kraljeva do Raške.
Zbog opasnosti od odrona, maksimalan oprez vozačima se posebno preporučuje kod Bogutovca, Pivnice, Magliča, Bresnika, Dobrih stran, Polumira i varošice Ušćae u ibarskoj klisuri, uz apel sabraćajne policije da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.
