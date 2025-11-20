Srbija

OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške

Goran Ćirović

20. 11. 2025. u 16:35

Usled obilnih padavina i vremenskih uslova pogodnih za eroziju zemljišta, ovih dana česte su pojave odrona kamenja i zemlje na Ibarskoj magistrali, na deonici od Kraljeva do Raške.

ОПРЕЗ КРОЗ КЛИСУРУ: Чести одрони на Ибарској магистрали од Краљева до Рашке

G.Šljivić

Zbog opasnosti od odrona, maksimalan oprez vozačima se posebno preporučuje kod Bogutovca, Pivnice, Magliča, Bresnika, Dobrih stran, Polumira i varošice Ušćae u ibarskoj klisuri, uz apel sabraćajne policije da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

U PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE U NOVOM SADU OTVOREN DVODNEVNI REGIONALNI POSLOVNI FORUM: Jačanje privrednih veza radi novih investicija i radn
Srbija

0 0

U PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE U NOVOM SADU OTVOREN DVODNEVNI REGIONALNI POSLOVNI FORUM: Jačanje privrednih veza radi novih investicija i radn

OSMI regionalni poslovni forum u Novom Sadu, u organizaciji Autonomne pokrajine Vojvodine i Skupštine evropskih regiona (AER), okupio je danas u privrednoj komori Vojvodine (PKV) više od 130 domaćih i inostranih privrednika koji će u dvodnevnim direktnim razgovorima ili „onlajn“ kontaktima nastojati da uspostave nove poslovne veze i saradnju ili da utvrde i ojačaju postojeće.

20. 11. 2025. u 14:02

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)

ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)