LOPARAMA DAR OD VLADE JAPANA: Rendgen vredan 200 hiljada KM

Zahvaljujući velikom zalaganje delegata u Klubu Srba Doma naroda PS BiH, dr Želimira Neškovića. Dom zdravlja u Loparama, na Majevici, u Republici Srpskoj, dobiće najsavremeniji rendgenski aparat, koji je nasušna potrebe za dijagnostiku, dan japanske vlade.

foto V Mitrić

Nešković je, u društvu direktora Doma zdravlja „dr Rosa Hadživuković“ iz Lopara, Dušana Šakotića, bio gost japanskog ambasadora Toširo Aikija.Bila je to prilika za potpisivanje ugovora o toj donaciji vredana 200 hiljada konvertibilnih maraka..

- Aparat koji smo do sad koristili u Domu zdravlja star je skoro 40 godina -kaže dr Šakotić. -To svedoči koliko nam je aparat dragocen.Zahvalni smo ambasadoru Aikiju i dr Neškoviću, koji su shvatili, razumeli i osetili koliko nam taj aparat znači.

Japanska ambasada, po rečima dr Želimira Neškovića, ulaže, već godinama, u opštinu Lopare, pa su tako još pre osam godina, pomogli obnovu stolarija u Osnovnoj školi „Sveti Sava“.

-Kako tada, tako i sada, dugujemo veliko poštovanje i zahvalnost Ambasadi Japana u BiH. Kao lekar, znam koliko će jedan ovakav, nov i moderan aparat značiti za budući rad Doma zdravlja i pružanje medicinskih usluga za naših osam hiljada osiguranika – priča dr Nešković.