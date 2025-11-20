Srbija

LOPARAMA DAR OD VLADE JAPANA: Rendgen vredan 200 hiljada KM

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

20. 11. 2025. u 06:13

Zahvaljujući velikom zalaganje delegata u Klubu Srba Doma naroda PS BiH, dr Želimira Neškovića. Dom zdravlja u Loparama, na Majevici, u Republici Srpskoj, dobiće najsavremeniji rendgenski aparat, koji je nasušna potrebe za dijagnostiku, dan japanske vlade.

ЛОПАРАМА ДАР ОД ВЛАДЕ ЈАПАНА: Рендген вредан 200 хиљада КМ

foto V Mitrić

Nešković je, u društvu direktora Doma zdravlja „dr Rosa Hadživuković“ iz Lopara, Dušana Šakotića, bio gost japanskog ambasadora Toširo Aikija.Bila je to prilika za potpisivanje ugovora o toj donaciji vredana 200 hiljada konvertibilnih maraka..

- Aparat koji smo do sad koristili u Domu zdravlja star je skoro 40 godina -kaže dr Šakotić. -To svedoči koliko nam je aparat dragocen.Zahvalni smo ambasadoru Aikiju i dr Neškoviću, koji su shvatili, razumeli i osetili koliko nam taj aparat znači.

Japanska ambasada, po rečima dr Želimira Neškovića, ulaže, već godinama, u opštinu Lopare, pa su tako još pre osam godina, pomogli obnovu stolarija u Osnovnoj školi „Sveti Sava“.

-Kako tada, tako i sada, dugujemo veliko poštovanje i zahvalnost Ambasadi Japana u BiH. Kao lekar, znam koliko će jedan ovakav, nov i moderan aparat značiti za budući rad Doma zdravlja i pružanje medicinskih usluga za naših osam hiljada osiguranika – priča dr Nešković.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
NEKE OD NJIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu

NEKE OD NjIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu