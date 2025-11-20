Srbija

PRIJEM ZA ASOVE: Grad Loznica ceni najbolje

В Митрић

20. 11. 2025. u 05:36

GRADONAČELNICA Loznice, Dragana Lukić, sa saradnicima, nastavlja da poštuje i podržava najbolje, među kojima su ovdašnji asovi nad asovima. I uvek toplo, srdačno iskreno, od srca, kako Jadrani vole.

ПРИЈЕМ ЗА АСОВЕ: Град Лозница цени најбоље

V Mitrić

Prijem u gradskoj upravi za Rastka Simića i Jovana Cvetanovića, osvajače zlatnih medalja na Evropskom prvenstvu u boksu i Svetskom prvenstvu u džiju-džici, održanim u Jermeniji, odnosno Tajlandu, danas je priredila gradonačelnica Dragana Lukić. Kako je navela, zadovoljstvo je u gradskoj kući ugostiti dvojicu izvanrednih sportista.

– Loznica ima evropskog šampiona u boksu Rastka Simića i svetskog šampiona u džiju-džici Jovana Cvetanovića i oni nisu samo pobednici u ringu i na tatamiju, već su i najbolji ambasadori našeg grada i države i najbolji promoteri naših vrednosti. Rastko je odrastao u sportskoj porodici i pokazao talenat, ali on nije dovoljan, potrebne su godine rada i truda, istrajnosti, suza i znoja da bi se došlo do ovih medalja i njegovih rezultata. Jovan je svojim rezultatima impresionirao sportsku scenu, a zbog njegovih rezultata ime Loznice se spominje u celom svetu. Iza njega je 12 godina truda, rada, odricanja i discipline, pre svega. Pokazao je da iza velikog uspeha stoje rad, trud i podrška porodice, zajednice i trenera i rad krunisao titulom svetskog šampiona. Čestitam im na ovim uspesima, oni su ponos svojih porodica, klubova, ovoga grada i države i najbolji su primer mladima kojim putem treba da idu. Loznica će uvek sa ponosom stajati i pored i iza njih – kazala je gradonačelnica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
POSLEDNJA HALIDOVA SLIKA: Dino objavio uspomenu iz bolnice - uputio mu dirljive reči

POSLEDNjA HALIDOVA SLIKA: Dino objavio uspomenu iz bolnice - uputio mu dirljive reči