PRIJEM ZA ASOVE: Grad Loznica ceni najbolje

GRADONAČELNICA Loznice, Dragana Lukić, sa saradnicima, nastavlja da poštuje i podržava najbolje, među kojima su ovdašnji asovi nad asovima. I uvek toplo, srdačno iskreno, od srca, kako Jadrani vole.

V Mitrić

Prijem u gradskoj upravi za Rastka Simića i Jovana Cvetanovića, osvajače zlatnih medalja na Evropskom prvenstvu u boksu i Svetskom prvenstvu u džiju-džici, održanim u Jermeniji, odnosno Tajlandu, danas je priredila gradonačelnica Dragana Lukić. Kako je navela, zadovoljstvo je u gradskoj kući ugostiti dvojicu izvanrednih sportista.

– Loznica ima evropskog šampiona u boksu Rastka Simića i svetskog šampiona u džiju-džici Jovana Cvetanovića i oni nisu samo pobednici u ringu i na tatamiju, već su i najbolji ambasadori našeg grada i države i najbolji promoteri naših vrednosti. Rastko je odrastao u sportskoj porodici i pokazao talenat, ali on nije dovoljan, potrebne su godine rada i truda, istrajnosti, suza i znoja da bi se došlo do ovih medalja i njegovih rezultata. Jovan je svojim rezultatima impresionirao sportsku scenu, a zbog njegovih rezultata ime Loznice se spominje u celom svetu. Iza njega je 12 godina truda, rada, odricanja i discipline, pre svega. Pokazao je da iza velikog uspeha stoje rad, trud i podrška porodice, zajednice i trenera i rad krunisao titulom svetskog šampiona. Čestitam im na ovim uspesima, oni su ponos svojih porodica, klubova, ovoga grada i države i najbolji su primer mladima kojim putem treba da idu. Loznica će uvek sa ponosom stajati i pored i iza njih – kazala je gradonačelnica.