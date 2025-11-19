Srbija

PRIZNANJE SMEDEREVCU: Ovogodišnja književna nagrada "Stevan Sremac" u Nišu pripala piscu Marku Stojkiću

Jelena Ćosin

19. 11. 2025. u 16:17

NAGRADA "Stevan Sremac" za prvo izdanje knjige - jedno od najznačajnijih književnih priznanja Niša, sa tradicijom dugom 22 godine - u Gradskoj kući dodeljena je Marku Stojkiću za roman "Deveti život Ane Belinski". Ove godine, u konkurenciji su bila čak 92 naslova objavljena u 2024.

ПРИЗНАЊЕ СМЕДЕРЕВЦУ: Овогодишња књижевна награда Стеван Сремац у Нишу припала писцу Марку Стојкићу

Foto: J. Ćosin

- Kada se pogleda širi izbor, nijedna odluka žirija ne bi bila greška. Nagrada je satisfakcija, ali bez obzira na uspeh i neuspeh, ako ste pisac, vi pišete. To je neizlečiva bolest - istakao je laureat rodom iz Smedereva, koji živi i stvara u nemačkoj.

Tokom svečanosti, gradska većnica zadužena za kulturu, Ivana Cvetković, ocenila je da zadatak lokalne samouprave nije da samo finansijski podrži kulturu, već i da je prepozna kao sigurno mesto na kojem se gradi zajedništvo, neguje jezik i čuvaju vrednosti.

- Dodela ove nagrade je čin priznanja, ali i poziv da nastavimo da ulažemo u kulturni život Niša - poručila je Ivana Cvetković.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."