PRIZNANJE SMEDEREVCU: Ovogodišnja književna nagrada "Stevan Sremac" u Nišu pripala piscu Marku Stojkiću

NAGRADA "Stevan Sremac" za prvo izdanje knjige - jedno od najznačajnijih književnih priznanja Niša, sa tradicijom dugom 22 godine - u Gradskoj kući dodeljena je Marku Stojkiću za roman "Deveti život Ane Belinski". Ove godine, u konkurenciji su bila čak 92 naslova objavljena u 2024.

Foto: J. Ćosin

- Kada se pogleda širi izbor, nijedna odluka žirija ne bi bila greška. Nagrada je satisfakcija, ali bez obzira na uspeh i neuspeh, ako ste pisac, vi pišete. To je neizlečiva bolest - istakao je laureat rodom iz Smedereva, koji živi i stvara u nemačkoj.

Tokom svečanosti, gradska većnica zadužena za kulturu, Ivana Cvetković, ocenila je da zadatak lokalne samouprave nije da samo finansijski podrži kulturu, već i da je prepozna kao sigurno mesto na kojem se gradi zajedništvo, neguje jezik i čuvaju vrednosti.

- Dodela ove nagrade je čin priznanja, ali i poziv da nastavimo da ulažemo u kulturni život Niša - poručila je Ivana Cvetković.