STIŽU SREDSTVA IZ BUDŽETA: Leskovac podržava učenike osnovnih škola

Svi roditelji i staratelji učenika osnovnih škola u Leskovcu dobiće sredstva iz gradskog budžeta kao podršku za nabavku udžbenika.

foto: I.Mitić

Prvacima se isplaćuje iznos od 7.000 dinara i on će za svaki sledeći razred biti veći 1.000 dinara, tako da će učenici osmog razreda dobiti po 14.000 dinara.

Isplate se vrše sukcesivno i to na osnovu pojedinačnih rešenja koja se donose nakon obrade podataka nakon što su ih nadležnima dostavile škole. Odeljenje za finansije tek tada može da izvrši uplatu predviđenog iznosa na račune roditelja ili staratelja.

Gradska uprava nastavlja sa kontinuiranom obradom podataka i isplatama, po redosledu prijema podataka od strane škola, sve dok ovu pomoć ne bude dobio i poslednji učenik koji ima pravo na ovaj vid podrške lokalne samouprave. Za te namene je u ovogodišnjem budžetu planirano 85 miliona dinara.