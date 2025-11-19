Srbija

PRVI SLOJ ASFALTA U KOZARAČKOJ ULICI: U Paraćinu pri kraju obnova važne saobraćajnice (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 11. 2025. u 12:28

PUTARI su u Paraćinu prvim asfaltnim slojem „presvukli“ Kozaračku ulicu, blizu pijace, čime se polako privodi kraju rehabilitacija ove važne saobraćajnice u tom gradu.

Foto: Z. Rašić

Ulica se radi u dužini od 250 metara do raskrsnice sa Ulicom cara Lazara, a za ovu investiciju iz opštinskog budžeta planirano je oko 13 miliona dinara.

U pitanju je važna i zbog blizine pijace vrlo frekventna saoraćajnica  u centru grada, koja je zbog aktuelnih radova zatvorena za saobraćaj.

Foto: Фото: З. Рашић

Kolovoz ove ulice je bio u lošem stanju.

Radove izvodi putarsko preduzeće iz Paraćina koje inače obavlja najveći deo izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije putne infrastrukture u toj opštini.

