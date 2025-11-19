Srbija

POKRAJINSKA VLADA NASTAVLJA PODRŠKU ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Nova oprema Institutu za onkologiju i kikindskoj bolnici

Zdravko Grumić

19. 11. 2025. u 12:24

RADI nabavke medicinske opreme za potrebe Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici i Opšte bolnice u Kikindi Pokrajinska vlada izdvojiće ukupno 30 miliona dinara, odlučeno je na današnjoj sednici Pokrajinske vlade kojoj je predsedavala Maja Gojković.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА НАСТАВЉА ПОДРШКУ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА: Нова опрема Институту за онкологију и кикиндској болници

Pres služba Pokrajinske vlade

Institut za onkologiju Vojvodine, kako je navedeno u saopštenju, dobiće automatski injektor za aplikaciju radiofarmaka obeleženih različitim radioizotopima, do će za kikindsku bolnicu biti nabavljen endoskopski stub sa gastroskopom i kolonoskopom, čija je vrednost 14 miliona dinara.

- Nabavka novog aparata neophodna je radi povećanja kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima, preciznijih i pouzdanijih rezultata rada, kao i veće sigurnosti lekara i osoblja – navedeno je u odluci.

Na današnjoj sednici doneto je i rešenje o izdvajanju 30 miliona dinara za održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Kula.

Pokrajinska vlada će sa nešto više od sedam miliona dinara finansirati i radove na sanaciji i adaptaciji fiskulturne sale i učionice u objektu Osnovne škole „Miloje Čiplić“ u Novom Bečeju, za koje je obezbeđena projektno-tehnička dokumentacija.


 


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!