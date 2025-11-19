POKRAJINSKA VLADA NASTAVLJA PODRŠKU ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Nova oprema Institutu za onkologiju i kikindskoj bolnici

RADI nabavke medicinske opreme za potrebe Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici i Opšte bolnice u Kikindi Pokrajinska vlada izdvojiće ukupno 30 miliona dinara, odlučeno je na današnjoj sednici Pokrajinske vlade kojoj je predsedavala Maja Gojković.

Pres služba Pokrajinske vlade

Institut za onkologiju Vojvodine, kako je navedeno u saopštenju, dobiće automatski injektor za aplikaciju radiofarmaka obeleženih različitim radioizotopima, do će za kikindsku bolnicu biti nabavljen endoskopski stub sa gastroskopom i kolonoskopom, čija je vrednost 14 miliona dinara.

- Nabavka novog aparata neophodna je radi povećanja kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima, preciznijih i pouzdanijih rezultata rada, kao i veće sigurnosti lekara i osoblja – navedeno je u odluci.

Na današnjoj sednici doneto je i rešenje o izdvajanju 30 miliona dinara za održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Kula.

Pokrajinska vlada će sa nešto više od sedam miliona dinara finansirati i radove na sanaciji i adaptaciji fiskulturne sale i učionice u objektu Osnovne škole „Miloje Čiplić“ u Novom Bečeju, za koje je obezbeđena projektno-tehnička dokumentacija.







