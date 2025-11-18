POSEBNO OSVETLJENJE ZA SPOMENIK OSLOBODIOCIMA: Leskovac obeležio Svetski dan prevremeno rođenih beba
Leskovac je i ove godine nastavio tradiciju da obeležava Svetski dan prevremeno rođenih beba.
Tako je i sinoć Spomenik oslobodiocima, u centralnom gradskom parku, bio osvetljen ljubičastom bojom.
Na ovaj dan širom sveta se organizuju aktivnosti koje imaju za cilj da podignu svest o prevremenom rađanju, a jedna od njih je da se poznate građevine i spomen obeležja osvetljavaju dekorativnom rasvetom ljubičaste boje koja simbolizuje ovu temu.
