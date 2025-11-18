PODRŠKA UZ LJUBIČASTA SVETLA: Svilajnac obeležio Svetski dan prevremeno rođene dece
OPŠTINA Svilajnac pridružila se akciji „Ljubičasti novembar“ kojom se već čitavu deceniju pruža podrška malim junacima – prevremeno rođenoj deci.
Centar za brigu o porodici u tom gradu zasijao je danas ljubičastim svetlima, pa je na ovaj način Svilajnac obeležio 17. septembar, Svetski dan prevremeno rođene dece.
U pitanju je akcija udruženja „Mali div“ u kojoj svake godine učestvuje priličan broj gradova, opština i ustanova.
Motiv je podrška deci koja su požurila da dođu na svet da se izbore sa zdravstvenim nedaćama, a takođe i podrška roditeljima da uspešno prebrode ovaj veliki izazov koji je život stavio pred njih.
