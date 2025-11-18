Srbija

PODRŠKA UZ LJUBIČASTA SVETLA: Svilajnac obeležio Svetski dan prevremeno rođene dece

Зорана Рашић
Zorana Rašić

18. 11. 2025. u 08:00

OPŠTINA Svilajnac pridružila se akciji „Ljubičasti novembar“ kojom se već čitavu deceniju pruža podrška malim junacima – prevremeno rođenoj deci.

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

Centar za brigu o porodici u tom gradu zasijao je danas ljubičastim svetlima, pa je na ovaj način Svilajnac obeležio 17. septembar, Svetski dan prevremeno rođene dece.

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

 

U pitanju je akcija udruženja „Mali div“ u kojoj svake godine učestvuje priličan broj gradova, opština i ustanova.

Motiv je podrška deci koja su požurila da dođu na svet da se izbore sa zdravstvenim nedaćama, a takođe i podrška roditeljima da uspešno prebrode ovaj veliki izazov koji je život stavio pred njih.

